Подали в суд за «лояльность Кремлю» и выиграли: в Тарту прошло судебное разбирательство

Лоялен Кремлю или нет? Дискуссия в разделе комментариев к посту Тыну Трубецкого привела скрипачку Маарью Ору в суд. В зале суда дело, возбужденное против Оры Фондом защиты семьи и традиций (SAPTK), в основном сосредоточилось на использовании слова «лояльный».