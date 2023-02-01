Лоялен Кремлю или нет? Дискуссия в разделе комментариев к посту Тыну Трубецкого привела скрипачку Маарью Ору в суд. В зале суда дело, возбужденное против Оры Фондом защиты семьи и традиций (SAPTK), в основном сосредоточилось на использовании слова «лояльный».
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Подали в суд за «лояльность Кремлю» и выиграли: в Тарту прошло судебное разбирательство
Подали в суд за «лояльность Кремлю» и выиграли: в Тарту прошло судебное разбирательство
В последний день января в Тартуском суде слушалось дело по иску от Фонда защиты семьи и традиций. Иск касается комментариев Маарьи Ора, сделанных в Facebook, которые являются темой новостного канала «Объектив» и Кремля.