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Подали в суд за «лояльность Кремлю» и выиграли: в Тарту прошло судебное разбирательство

Кристийна Рейманд
Подали в суд за «лояльность Кремлю» и выиграли: в Тарту прошло судебное разбирательство
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Фото: Elu24

Лоялен Кремлю или нет? Дискуссия в разделе комментариев к посту Тыну Трубецкого привела скрипачку Маарью Ору в суд. В зале суда дело, возбужденное против Оры Фондом защиты семьи и традиций (SAPTK), в основном сосредоточилось на использовании слова «лояльный». 

В последний день января в Тартуском суде слушалось дело по иску от Фонда защиты семьи и традиций. Иск касается комментариев Маарьи Ора, сделанных в Facebook, которые являются темой новостного канала «Объектив» и Кремля.

Комментарии оставленные Ора обсуждались в Тартуском уездном суде во вторник.

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