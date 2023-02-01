Что нельзя делать никому 1 февраля и как привлечь большую удачу в дом в первый день месяца, пишет Главред.
Почему 1 февраля нельзя пить чай самому: приметы и важные запреты дня
Почему 1 февраля нельзя пить чай самому: приметы и важные запреты дня
В этот день верили, что обязательно надо переступить порог своего дома, сказать такие слова: "Из дома выхожу барином, а вернусь сюда боярином".
В первый день последнего месяца зимы существует множество примет, которым следовало прислушиваться.
Женщины в этот день готовили вкусные угощения и чаи. Хозяйка дома должна приготовить особенный чай из таких трав, как душица, зверобой, иван-чай и шиповник, и приправить его медом. Тогда в доме воцарятся любовь и гармония.
Что нельзя делать 1 февраля
- Нельзя 1 февраля надевать одежду черного траурного цвета.
- Нельзя 1 февраля тяжело работать. Можно весь год провести в бесполезном труде.
- Нельзя 1 февраля вышивать, шить, вязать.
- Нельзя 1 февраля пить чай в одиночестве. Можно весь год провести самому.
- Нельзя 1 февраля стирать детские вещи. Стирку желательно перенести на другой, более безопасный, день.
- Нельзя 1 февраля стричь волосы, особенно деткам. Примета гласит, что стрижка негативно скажется на судьбе.
- Нельзя 1 февраля в грубить и сквернословить. Можно привлечь неприятности со здоровьем.
Приметы на 1 февраля
- Если в этот день ясно, то ждать раннюю весну.
- Если теплая погода на Макария, то первая половина лета будет дождливой.
- Если много звезд на небе, то зима будет продолжительной, потепления ждать не приходится.