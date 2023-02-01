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Почему 1 февраля нельзя пить чай самому: приметы и важные запреты дня

Limon.ee
Почему 1 февраля нельзя пить чай самому: приметы и важные запреты дня
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Зима. Птички.
Зима. Птички. Фото: Nataliia Pyzhova/Shutterstock

Что нельзя делать никому 1 февраля и как привлечь большую удачу в дом в первый день месяца, пишет Главред.

В этот день верили, что обязательно надо переступить порог своего дома, сказать такие слова: "Из дома выхожу барином, а вернусь сюда боярином".

В первый день последнего месяца зимы существует множество примет, которым следовало прислушиваться.

Женщины в этот день готовили вкусные угощения и чаи. Хозяйка дома должна приготовить особенный чай из таких трав, как душица, зверобой, иван-чай и шиповник, и приправить его медом. Тогда в доме воцарятся любовь и гармония.

Что нельзя делать 1 февраля

  • Нельзя 1 февраля надевать одежду черного траурного цвета.
  • Нельзя 1 февраля тяжело работать. Можно весь год провести в бесполезном труде.
  • Нельзя 1 февраля вышивать, шить, вязать.
  • Нельзя 1 февраля пить чай в одиночестве. Можно весь год провести самому.
  • Нельзя 1 февраля стирать детские вещи. Стирку желательно перенести на другой, более безопасный, день.
  • Нельзя 1 февраля стричь волосы, особенно деткам. Примета гласит, что стрижка негативно скажется на судьбе.
  • Нельзя 1 февраля в грубить и сквернословить. Можно привлечь неприятности со здоровьем.

Приметы на 1 февраля

  • Если в этот день ясно, то ждать раннюю весну.
  • Если теплая погода на Макария, то первая половина лета будет дождливой.
  • Если много звезд на небе, то зима будет продолжительной, потепления ждать не приходится.
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