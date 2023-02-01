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ФОТО И ВИДЕО ⟩ В тяжелом ДТП у жителя Эстонии погиб крестный отец: «Водитель не ответил мне, думаю, его терзает чувство вины»

Мерилин Няреп
В тяжелом ДТП у жителя Эстонии погиб крестный отец: «Водитель не ответил мне, думаю, его терзает чувство вины»
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Фото: Tallinna Püha Siimeoni ja Naisprohvet Hanna Koguduse Facebook/Taavi Sepp

Православный священник отец Афрат (урожденный Эрго Лаас) 29 января погиб в автокатастрофе в возрасте 45 лет. Его крестный сын Данель считает, что водитель машины, которая попала в аварию – Кейти – чувствует сейчас свою вину.

«Мне предоставили как официальную, так и неофициальную информацию. По неофициальным данным Кейти была пьяна. Она также была единственной, кто был пристегнут ремнем безопасности в машине», – говорит Данель, который потерял своего крестного отца в серьезной автомобильной аварии.

Авария произошла в ночь на воскресенье. В Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Керсалу в волости Ляэне-Харью автомобиль Ford Transit врезался в дерево. Кейти, 28-летняя подозреваемая в вождении в нетрезвом виде, врезалась в дерево и была доставлена в больницу.

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