Православный священник отец Афрат (урожденный Эрго Лаас) 29 января погиб в автокатастрофе в возрасте 45 лет. Его крестный сын Данель считает, что водитель машины, которая попала в аварию – Кейти – чувствует сейчас свою вину.
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ФОТО И ВИДЕО ⟩ В тяжелом ДТП у жителя Эстонии погиб крестный отец: «Водитель не ответил мне, думаю, его терзает чувство вины»
В тяжелом ДТП у жителя Эстонии погиб крестный отец: «Водитель не ответил мне, думаю, его терзает чувство вины»
«Мне предоставили как официальную, так и неофициальную информацию. По неофициальным данным Кейти была пьяна. Она также была единственной, кто был пристегнут ремнем безопасности в машине», – говорит Данель, который потерял своего крестного отца в серьезной автомобильной аварии.
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