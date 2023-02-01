ФОТО И ВИДЕО ⟩ В тяжелом ДТП у жителя Эстонии погиб крестный отец: «Водитель не ответил мне, думаю, его терзает чувство вины»

«Мне предоставили как официальную, так и неофициальную информацию. По неофициальным данным Кейти была пьяна. Она также была единственной, кто был пристегнут ремнем безопасности в машине», – говорит Данель, который потерял своего крестного отца в серьезной автомобильной аварии.