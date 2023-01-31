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ВТРОЕМ – ЛУЧШЕ! ⟩ Разочарованный отец: Партия реформ вручила сыну упаковку презервативов

Мерилин Няреп
Разочарованный отец: Партия реформ вручила сыну упаковку презервативов
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Фото: shutterstock.com/Kuvatõmmis Facebookist/Elu24 kollaaž

В социальных сетях распространяется письмо разочарованного отца, который утверждает, что его сыну вручили упаковку презервативов с лозунгом «Втроем – лучше» в Раквере от предвыборного штаба Партии реформ.

«14-летний мальчик получил такую упаковку презервативов от агитационной команды Партии реформ в Раквере. Нет слов», – пишет в социальных сетях руководитель Фонда защиты семьи и традиций (SAPTK) Маркус Ярви.

Ярви добавил к посту письмо от отца ребенка: "Я не мастер слова, но постараюсь передать свои опасения как можно точнее и яснее.

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