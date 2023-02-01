УЖЕ В ПЯТЫЙ РАЗ! ⟩ Организаторы не спешат отменять выступление тяжелобольного Дроздова в Таллинне

«Всё может поменяться, на что и надеемся. Поэтому и переносы настолько длительные», – говорит Юрий Новиков.

Место встречи таллиннцев с экспертом мира животных остается неизменным – клуб CatHouse, в нем для поклонников Дроздова должны были организовать сидячий партер. Юрий Новиков уточняет, что изначально мероприятие планировалось на 280 сидячих мест – 95 из них было куплено, и только 13 сдано обратно. И это несмотря на то, что переносилось мероприятие пять раз. Получается, что не только организаторы, но и поклонники Николая Дроздова не теряют веры и оптимизма.

«Не сдаю, да. Была на выступлении Дроздова четыре года назад в Таллинне. Так было душевно и весело, что купила билеты и на следующий концерт. Надежда, что еще раз приедет, еле теплится, но раз организаторы не отменяют, а переносят, значит, шанс все же есть», – рассказала нашему порталу Татьяна, которая собиралась на выступление Дроздова с подругой.

Другая таллиннка, попросившая имени не называть, на вечер телезоолога хотела пойти с ребенком. За переносом мероприятия следит, но билеты тоже сдавать не торопится: «Да, не сдаю билеты. Нет спешки. Деньги невесть какие. Отменят концерт – тогда и вернут».

Сколько раз можно переносить мероприятие?