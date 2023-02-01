В начале недели Николай Дроздов попал в реанимацию. 85-летний российский телеведущий сломал восемь ребер и был подключен к аппарату ИВЛ. Впереди месяцы реабилитации. При этом таллиннский концерт артиста назначен на 5 мая.
УЖЕ В ПЯТЫЙ РАЗ! ⟩ Организаторы не спешат отменять выступление тяжелобольного Дроздова в Таллинне
Выступить в Таллинне телеведущий, биолог и путешественник Николай Дроздов должен был еще 17 сентября 2020 года. В связи с пандемией коронавируса, а далее из-за внешнеполитических событий мероприятие переносилось пять раз.
Недавно стала известна новая дата выступления артиста – 5 мая 2023 года. Можно предположить, что даже если каким-то чудом удастся решить проблему «отсутствия надлежащего и подходящего артисту прямого транспортного сообщения» – так объясняет перенос концерта таллиннский организатор – приехать Дроздову в Таллинн не позволит состояние здоровья: врачи прогнозируют пожилому телеведущему длительную реабилитацию.
В последние дни января Николай Дроздов поскользнулся, когда выходил из машины, и сломал восемь ребер. Телеведущий попал в реанимацию одной из клиник Москвы. Дроздов испытывал сильные боли и затруднение дыхания, из-за чего к нему подключили аппарат вентиляции легких.
За приезд артиста в Таллинн отвечало агентство JAM, его директор Юрий-Юрбан Новиков слышал о несчастном случае, который произошел с артистом. Он пожелал Дроздову скорейшего выздоровления, а нашему порталу объяснил, откуда берется столько оптимизма и почему не смотря ни на что творческий вечер Дроздова в Таллинне не отменяется, а уже в пятый раз переносится на новую дату.
«Не отменяем, поскольку надеемся привезти его все же. Рано или поздно, – говорит Юрий. – При каждом переносе даты есть возможность сдавать билеты, и мы об этом сообщаем. Люди не сдают особо…»
Впрочем, организаторы верят, что и ситуация с приездом в Эстонию российских артистов тоже может измениться. Когда-то ведь казалось, что и короноограничениям не будет конца и края – ничего, пережили!
«Всё может поменяться, на что и надеемся. Поэтому и переносы настолько длительные», – говорит Юрий Новиков.
Место встречи таллиннцев с экспертом мира животных остается неизменным – клуб CatHouse, в нем для поклонников Дроздова должны были организовать сидячий партер. Юрий Новиков уточняет, что изначально мероприятие планировалось на 280 сидячих мест – 95 из них было куплено, и только 13 сдано обратно. И это несмотря на то, что переносилось мероприятие пять раз. Получается, что не только организаторы, но и поклонники Николая Дроздова не теряют веры и оптимизма.
«Не сдаю, да. Была на выступлении Дроздова четыре года назад в Таллинне. Так было душевно и весело, что купила билеты и на следующий концерт. Надежда, что еще раз приедет, еле теплится, но раз организаторы не отменяют, а переносят, значит, шанс все же есть», – рассказала нашему порталу Татьяна, которая собиралась на выступление Дроздова с подругой.
Другая таллиннка, попросившая имени не называть, на вечер телезоолога хотела пойти с ребенком. За переносом мероприятия следит, но билеты тоже сдавать не торопится: «Да, не сдаю билеты. Нет спешки. Деньги невесть какие. Отменят концерт – тогда и вернут».
Сколько раз можно переносить мероприятие?
Сколько продлится ожидание таллиннцами приезда любимого артиста – пока неизвестно. Руководитель секретариата по потребительским спорам Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Вейко Копамеэс объясняет, что организатор концерта может неоднократно менять время и место проведения мероприятия.
«Однако мы хотели бы уточнить, что если мероприятие отменено или неоднократно переносилось, а потребитель потерял к нему интерес или предложенная дата не подходит, организатор концерта обязан вернуть потребителю стоимость билета», – говорит Копамеэс.
По словам представителя Департамента защиты прав потребителя, если билеты приобретены через посредника, он также должен предоставить потребителю соответствующую информацию и оказать содействие в возврате билетов. В такой ситуации потребитель не обязан обосновывать требование о возврате денег и в случае, если время концерта было изменено, вправе получить деньги обратно. Возврат средств должен быть осуществлен в разумные сроки и не должен занимать более 14 дней в случае денежного перевода.
Неприятный прогноз
Что же касается самого Николая Дроздова – он все еще находится в больнице, но переведен из реанимации в обычную палату. Известно,что врачи дают 85-летнему телезоологу не слишком приятный прогноз. Учитывая возраст артиста, впереди его ждут долгие месяцы реабилитации, как минимум этот процесс затянется на полгода.
Медики заявили о нехватке калия и натрия в организме пожилой звезды. В интервью российским СМИ сам Дроздов признался, что причиной нехватки микроэлементов стало вегетарианство. Путешественник и сам признается, что стал постепенно добавлять в рацион животный белок, который «долгие годы не ел». Мы желаем Николаю Дроздову скорейшего выздоровления! Хотя приезд его в Таллинн в связи со всеми последними событиями кажется маловероятным.
Николай Дроздов выступил в Таллинне 11 апреля 2019 года в культурном центре Salme. К слову, привозил его тогда тот же организатор – агентство JAM. В зале не было свободных мест. Смотрите архивные кадры с выступления!