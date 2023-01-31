Ыннели, проживающая в Пуйату, Вильяндиского уезда, утром прошлой пятницы пережила настоящий шок. Когда она вышла на прогулку с собакой – обнаружила у входной двери кусок колбасы с лезвием внутри.
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ЛЕЗВИЕ В КОЛБАСЕ ⟩ Жительница Эстонии в ужасе: «Сосед хочет убить нашу маленькую собачку!»
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Жительница Эстонии в ужасе: «Сосед хочет убить нашу маленькую собачку!»
Ыннели уже шесть лет живет в многоквартирном доме в Пуйату, Вильяндиский уезд. Уже когда она переехала, стало ясно: пара средних лет, живущая в том же доме, не терпит собак.
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