ЛЕЗВИЕ В КОЛБАСЕ ⟩ Жительница Эстонии в ужасе: «Сосед хочет убить нашу маленькую собачку!»

Ыннели уже шесть лет живет в многоквартирном доме в Пуйату, Вильяндиский уезд. Уже когда она переехала, стало ясно: пара средних лет, живущая в том же доме, не терпит собак.

«Они показывают свое негативное отношение к нам тем, что демонстративно уходят, когда мы подходим к ним», – говорит Ыннели. Но никогда еще соседи не делали таких безумных вещей, как в ту пятницу.