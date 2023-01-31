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ЛЕЗВИЕ В КОЛБАСЕ ⟩ Жительница Эстонии в ужасе: «Сосед хочет убить нашу маленькую собачку!»

Добавлен комментарий полиции!
Трийн Роос
Жительница Эстонии в ужасе: «Сосед хочет убить нашу маленькую собачку!»
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Фото: Erakogu

Ыннели, проживающая в Пуйату, Вильяндиского уезда, утром прошлой пятницы пережила настоящий шок. Когда она вышла на прогулку с собакой – обнаружила у входной двери кусок колбасы с лезвием внутри.

Ыннели уже шесть лет живет в многоквартирном доме в Пуйату, Вильяндиский уезд. Уже когда она переехала, стало ясно: пара средних лет, живущая в том же доме, не терпит собак.

«Они показывают свое негативное отношение к нам тем, что демонстративно уходят, когда мы подходим к ним», – говорит Ыннели. Но никогда еще соседи не делали таких безумных вещей, как в ту пятницу.

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