Сегодня певице, скончавшейся в результате заражения крови, исполнилось бы 42 года. Память о знаменитой маме трепетно хранит ее единственная дочь Вера, которой было всего 12 лет, когда Юлии не стало, пишет Супер.
16-летняя дочь Юлии Началовой опубликовала редкий архивный кадр с матерью
16-летняя дочь Юлии Началовой опубликовала редкий архивный кадр с матерью
Сейчас наследнице уже 16, и она растет точной копией своей матери, унаследовав и ее красоту, и талант. В день рождения мамы Вера решила поделиться редким совместным кадром.
Кажется, что памятное фото было сделано случайно во время одной из семейных прогулок. На нем мама с дочкой мило улыбаются, стоя вполоборота. Нельзя не заметить, что даже на старом снимке, на котором Вера совсем еще ребенок, она уже очень похожа на Юлию.
Архивный снимок с мамой девушка кратко подписала датой рождения певицы.