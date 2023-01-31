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16-летняя дочь Юлии Началовой опубликовала редкий архивный кадр с матерью

Limon.ee
16-летняя дочь Юлии Началовой опубликовала редкий архивный кадр с матерью
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Юлия Началова.
Юлия Началова. Фото: Mudrats Alexandra

Сегодня певице, скончавшейся в результате заражения крови, исполнилось бы 42 года. Память о знаменитой маме трепетно хранит ее единственная дочь Вера, которой было всего 12 лет, когда Юлии не стало, пишет Супер.

Сейчас наследнице уже 16, и она растет точной копией своей матери, унаследовав и ее красоту, и талант. В день рождения мамы Вера решила поделиться редким совместным кадром.

Кажется, что памятное фото было сделано случайно во время одной из семейных прогулок. На нем мама с дочкой мило улыбаются, стоя вполоборота. Нельзя не заметить, что даже на старом снимке, на котором Вера совсем еще ребенок, она уже очень похожа на Юлию.

Архивный снимок с мамой девушка кратко подписала датой рождения певицы.

Фото: Скриншот с Instagram
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