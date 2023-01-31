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Николай Дроздов раскрыл причину, по которой переломал ребра

Limon.ee
Николай Дроздов раскрыл причину, по которой переломал ребра
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Николай Дроздов в Таллинне
Николай Дроздов в Таллинне Фото: Konstantin Sednev / Postimees

Пожилой телеведущий сетует на то, как питался ранее.

Телеведущий, биолог и путешественник Николай Дроздов на данный момент госпитализирован. Известно, что 85-летняя легенда советского и российского телевидения получила тяжелые травмы, сломав восемь ребер, пишет TopNews.

По его словам, падение с последующими травмами случилось неподалеку от дома в Москве, он находится на юго-западе мегаполиса. В беседе с журналистами, Дроздов рассказал, что просто поскользнулся и сломал ребра, после госпитализации прошел полное обследование у врачей.

Те же заявили, что прогноз не слишком приятный. Медики заявили о нехватке калия и натрия в организме пожилой звезды.

«Мне капельницы ставят, восполняют», – сообщил он.

По словам Дроздова, причиной нехватки микроэлементов стало его вегетарианство, именно образ питания он винит в травмах.

«Мясо все-таки надо есть», – признается он.

Путешественник добавил, что стал постепенно добавлять в рацион животный белок, который «долгие годы не ел». После этого, как признается он, «случился первый перелом», и именно по этой причине, как пояснили ему врачи, они будут случаться все чаще и чаще.

«Видите, теперь и до ребер дошло», – сетует Дроздов, хотя сознается, что в больнице ему нравится. Однако после того, как зоолог покинет ее стены, звезде предстоит долгая реабилитация.

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