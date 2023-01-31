ФОТО ДО И ПОСЛЕ ⟩ Эстонский парень Михкель похудел на 32 килограмма: как он сейчас выглядит – просто отпад!

Михкель Каарма поехал в Англию осуществлять давнюю мечту, но уже в тот момент его здоровье пошатнулось из-за лишнего веса. После этого он взялся за себя и кардинально изменил образ жизни. Что побудило его это сделать – узнаете в нашей следующей истории, опубликованной на портале Naine.

«23 августа в свой день рождения я бросил в Эстонии семью и друзей, закончил длившиеся четыре года отношения и начал жить в стране, где никогда раньше не бывал даже как турист», – вспоминает Михкель, чей вес тогда составлял 110 килограммов.

С тренировками и правильным питанием в то время наш герой был на «вы». «Я раньше всегда ел как в последний раз, налегал на вредную пищу, имел множество вредных привычек. Ходил в тренажерный зал пару раз в неделю, тягал штангу, но всё ради неправильной цели», – говорит герой сюжета.

Михкель Каарма: фото до и после Фото: Erakogu

Михкель тогда был убежден, что ведет вполне себе здоровый образ жизни, ведь ходит на тренировки. Он также считал, что для наращивания мышц нужна энергия, поэтому ел всё подряд. Но этот образ мышления не помог ему достигнуть необходимых результатов.

«Я понял, что так больше продолжаться не может»

Переломный момент произошел в один из вторников, когда Михкель просто стоял перед зеркалом и чистил зубы.

«Посмотрел на себя в зеркало и понял, что так больше нельзя. Поскольку мой предыдущий выбор довел меня до худшего состояния в жизни, я пообещал себе, что в ответ я добьюсь лучшей фигуры в жизни, - вспоминает он. - С тех пор я похудел на 32 килограмма за год и четыре месяца и не собираюсь оглядываться назад».