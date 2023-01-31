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ФОТО ДО И ПОСЛЕ ⟩ Эстонский парень Михкель похудел на 32 килограмма: как он сейчас выглядит – просто отпад!
Так выглядел Михкель до похудения Фото: Golden Club
Limon.ee
Эстонский парень Михкель похудел на 32 килограмма: как он сейчас выглядит – просто отпад!
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Михкель Каарма поехал в Англию осуществлять давнюю мечту, но уже в тот момент его здоровье пошатнулось из-за лишнего веса. После этого он взялся за себя и кардинально изменил образ жизни. Что побудило его это сделать – узнаете в нашей следующей истории, опубликованной на портале Naine

«23 августа в свой день рождения я бросил в Эстонии семью и друзей, закончил длившиеся четыре года отношения и начал жить в стране, где никогда раньше не бывал даже как турист», – вспоминает Михкель, чей вес тогда составлял 110 килограммов. 

С тренировками и правильным питанием в то время наш герой был на «вы». «Я раньше всегда ел как в последний раз, налегал на вредную пищу, имел множество вредных привычек. Ходил в тренажерный зал пару раз в неделю, тягал штангу, но всё ради неправильной цели», – говорит герой сюжета.  

Михкель Каарма: фото до и после
Михкель Каарма: фото до и после Фото: Erakogu

Михкель тогда был убежден, что ведет вполне себе здоровый образ жизни, ведь ходит на тренировки. Он также считал, что для наращивания мышц нужна энергия, поэтому ел всё подряд. Но этот образ мышления не помог ему достигнуть необходимых результатов. 

«Я понял, что так больше продолжаться не может»

Переломный момент произошел в один из вторников, когда Михкель просто стоял перед зеркалом и чистил зубы. 

«Посмотрел на себя в зеркало и понял, что так больше нельзя. Поскольку мой предыдущий выбор довел меня до худшего состояния в жизни, я пообещал себе, что в ответ я добьюсь лучшей фигуры в жизни, - вспоминает он. - С тех пор я похудел на 32 килограмма за год и четыре месяца и не собираюсь оглядываться назад».

В основном, он изменил свой рацион и следил за тем, сколько калорий он потребляет и сколько сжигает. Он вел электронный пищевой дневник, взвешивался каждое утро и начал заниматься физическими упражнениями под руководством личного тренера.

«Вместе мы более подробно обсудили, как и что нужно есть, какой план тренировок поможет мне достичь моих целей. Я научился безопасным тренировкам с правильной техникой, и мне всегда было к кому обратиться со своими проблемами», - говорит Михкель, хваля тренера Игоря.

Изменение образа жизни серьезно изменило будущее Михкеля. «Самое замечательное - это то, как изменились мои отношения с моим телом и моим эго. Сейчас, когда я смотрю в зеркало, я горжусь тем, чего я достиг, а посещение спортзала каждый раз больше похоже на захватывающую миссию по самосовершенствованию», - описывает положительные эмоции Михкель. Он добавляет, что после потери веса ему стало легче двигаться, уменьшились боли в мышцах, и даже люди стали относиться к нему лучше.

Так выглядит сейчас Михкель, недавно весивший 110 килограммов
Так выглядит сейчас Михкель, недавно весивший 110 килограммов Фото: Erakogu

Смелее сделай первый шаг! 

«У вас должно быть видение того, чего вы хотите достичь. Изложите всё это в письменном виде, выберите себе тренера и донесите информацию до него! Если вы не знаете, с чего начать, или предыдущие методы не принесли вам желаемых результатов, пригласите тренера на пару занятий, чтобы он помог вам составить план действий», - рассказывает Михкель. 

По словам Михкеля, сложнее всего - начать. Но когда вы осмелитесь сначала прийти на первую тренировку, а потом на вторую - всё у вас получится. 

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