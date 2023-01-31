Последний месяц зимы порадует увеличением светового дня. Астролог Ольга Кирну сообщает, что время это особенное - именно сейчас по китайскому календарю начинается месяц Деревянного Тигра. Это время исполнения желаний. Продлится оно с 4 февраля до 5 марта.
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«Легко не будет!» Эстонский астролог рассказала про удачные и опасные дни в феврале
«Энергии сменяются, и 4 февраля мы с вами официально входим в энергии Водяного Кролика, и месяц открывает месяц Деревянного Тигра», – рассказала астролог, фэншуй консультант, автор ежегодного Календаря удачи Ольга Кирну. Поделилась она и общими рекомендациями на февраль.
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