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«Легко не будет!» Эстонский астролог рассказала про удачные и опасные дни в феврале

Limon.ee
«Легко не будет!» Эстонский астролог рассказала про удачные и опасные дни в феврале
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Астролог Ольга Кирну
Астролог Ольга Кирну Фото: Из личного архива

Последний месяц зимы порадует увеличением светового дня. Астролог Ольга Кирну сообщает, что время это особенное - именно сейчас по китайскому календарю начинается месяц Деревянного Тигра. Это время исполнения желаний. Продлится оно с 4 февраля до 5 марта.

«Энергии сменяются, и 4 февраля мы с вами официально входим в энергии Водяного Кролика, и месяц открывает месяц Деревянного Тигра», – рассказала астролог, фэншуй консультант, автор ежегодного Календаря удачи Ольга Кирну. Поделилась она и общими рекомендациями на февраль.

«Это месяц янской энергии, жесткий, быстрый. Люди более упрямы, не хотят идти в диалог и на компромисс, нужно самим проявлять гибкость, и тогда вы спокойно переживете это время. Легко не будет. Хочется пожелать всем терпения», – говорит астролог.

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