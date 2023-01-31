«Легко не будет!» Эстонский астролог рассказала про удачные и опасные дни в феврале

«Энергии сменяются, и 4 февраля мы с вами официально входим в энергии Водяного Кролика, и месяц открывает месяц Деревянного Тигра», – рассказала астролог, фэншуй консультант, автор ежегодного Календаря удачи Ольга Кирну . Поделилась она и общими рекомендациями на февраль.

«Это месяц янской энергии, жесткий, быстрый. Люди более упрямы, не хотят идти в диалог и на компромисс, нужно самим проявлять гибкость, и тогда вы спокойно переживете это время. Легко не будет. Хочется пожелать всем терпения», – говорит астролог.