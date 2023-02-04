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Жизнь уже не будет прежней: в нашем доме появился замечательный бульдог

Советы опытного заводчика
Влада Лаевалинд
, репортер
Жизнь уже не будет прежней: в нашем доме появился замечательный бульдог
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Фото: Личный архив автора

Чуть больше года назад в нашем доме поселился... Нет, не замечательный сосед, а щенок французского бульдога. Знакомьтесь, это Лулу, она же Бубочка, она же Булочка, она же Cinnabon. Лулу в этом месяце исполнится уже полтора года.

Идея о покупке собаки у нас с дочерью появилась несколько лет назад, но сначала надо было уговорить мужа, который был категорически против. Провели несколько бесед, привели доводы, главным из которых был: это же собака, она будет тебя любить несмотря ни на что. Тем более мы хотим именно девочку, а они ставят главным в семье именно мужчину. Наконец согласие было получено. Тогда главным занятием стали поиски надежного заводчика французского бульдога.

И я нашла Анну Моисееву, заводчика французских бульдогов с 12-летним стажем. Аня ответила на все интересующие меня вопросы. В тот момент у нее был один свободный щенок, который как раз родился в мой день рождения, но мы были еще морально не готовы и решили подождать с покупкой пару месяцев.

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