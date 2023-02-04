Жизнь уже не будет прежней: в нашем доме появился замечательный бульдог

Идея о покупке собаки у нас с дочерью появилась несколько лет назад, но сначала надо было уговорить мужа, который был категорически против. Провели несколько бесед, привели доводы, главным из которых был: это же собака, она будет тебя любить несмотря ни на что. Тем более мы хотим именно девочку, а они ставят главным в семье именно мужчину. Наконец согласие было получено. Тогда главным занятием стали поиски надежного заводчика французского бульдога.