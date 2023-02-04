Чуть больше года назад в нашем доме поселился... Нет, не замечательный сосед, а щенок французского бульдога. Знакомьтесь, это Лулу, она же Бубочка, она же Булочка, она же Cinnabon. Лулу в этом месяце исполнится уже полтора года.
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Жизнь уже не будет прежней: в нашем доме появился замечательный бульдог
Советы опытного заводчика
Жизнь уже не будет прежней: в нашем доме появился замечательный бульдог
Идея о покупке собаки у нас с дочерью появилась несколько лет назад, но сначала надо было уговорить мужа, который был категорически против. Провели несколько бесед, привели доводы, главным из которых был: это же собака, она будет тебя любить несмотря ни на что. Тем более мы хотим именно девочку, а они ставят главным в семье именно мужчину. Наконец согласие было получено. Тогда главным занятием стали поиски надежного заводчика французского бульдога.
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