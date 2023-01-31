Рон Уизли буквально «душил»: Руперт Гринт раскрыл всю правду о закулисье «Гарри Поттера»

Актер Руперт Гринт на весь мир прославился благодаря роли Рона Уизли в фильмах о Гарри Поттере. Однако оказалось, что сам артист не так уж и рад был играть персонажа. Пережитый опыт он оценивает без восторга.

По словам актера, для него было «довольно удушающе» играть одну и ту же роль на протяжении десятилетия. При этом этот герой идеально ему подходил, ведь Гринт воспитывался среди пяти братьев и сестер. Он признает, что разделял с Роном чувство неполноценности, которое испытывают многие дети в многодетных семьях. Несмотря на то, что роль утомила актера, он до сих пор отзывается, когда его зовут на улице Роном.