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СМОТРИ ⟩ Приянка Чопра и Ник Джонас впервые показали лицо дочери, которую родила суррогатная мать

Limon.ee
Приянка Чопра и Ник Джонас впервые показали лицо дочери, которую родила суррогатная мать
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Ник Джонас и Приянка Чопра.
Ник Джонас и Приянка Чопра. Фото: VICKIE FLORES

Звездная пара целый год скрывала лицо своей дочери от посторонних глаз, и вот наконец нашелся достойный повод для того, чтобы официально представить малышку публике, пишет Супер.

Вчера братья Джонас получили именную звезду на Аллее славы, и поддержать музыкантов в такой радостный момент приехали их семьи. Среди членов звездной четы оказалась и годовалая Малти Мари, которая, несмотря на регалии своих родственников, стала центром всеобщего внимания.

Даниель и Кевин Джонас, Приянка Чопра и Ник Джонас, Джо Джонас и Софи Тернер, Элина Роуз Джонас и Валентина Анджелина Джонас.
Даниель и Кевин Джонас, Приянка Чопра и Ник Джонас, Джо Джонас и Софи Тернер, Элина Роуз Джонас и Валентина Анджелина Джонас. Фото: AMY SUSSMAN

Во время церемонии малышка расположилась на руках у своей мамы Приянки. Девочка была одета в невероятно милый твидовый костюм, а ее головку украшал белоснежный ободок. Как передает People, в своей речи Ник трогательно обратился к жене и дочери.

Приянка Чопра с дочерью Малти.
Приянка Чопра с дочерью Малти. Фото: MARIO ANZUONI

«Моя прекрасная жена, ты – спокойствие в сумасшествии, скала в буре, и мне нравится быть женатым на тебе. Это величайший подарок. Мне нравится быть с тобой родителем. Так что Малти Мари... я не могу дождаться, когда вернусь сюда с тобой через 15 лет и опозорю тебя перед твоими друзьями», – обратился к семье Джонас.

Приянка Чопра с дочерью Малти.
Приянка Чопра с дочерью Малти. Фото: MARIO ANZUONI
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