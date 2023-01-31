СМОТРИ ⟩ Приянка Чопра и Ник Джонас впервые показали лицо дочери, которую родила суррогатная мать

Вчера братья Джонас получили именную звезду на Аллее славы, и поддержать музыкантов в такой радостный момент приехали их семьи. Среди членов звездной четы оказалась и годовалая Малти Мари, которая, несмотря на регалии своих родственников, стала центром всеобщего внимания.

Во время церемонии малышка расположилась на руках у своей мамы Приянки. Девочка была одета в невероятно милый твидовый костюм, а ее головку украшал белоснежный ободок. Как передает People, в своей речи Ник трогательно обратился к жене и дочери.

«Моя прекрасная жена, ты – спокойствие в сумасшествии, скала в буре, и мне нравится быть женатым на тебе. Это величайший подарок. Мне нравится быть с тобой родителем. Так что Малти Мари... я не могу дождаться, когда вернусь сюда с тобой через 15 лет и опозорю тебя перед твоими друзьями», – обратился к семье Джонас.