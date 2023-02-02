ЛОПНУЛ ИМПЛАНТ ⟩ Женщина-шар лишилась одной груди: вы удивитесь, как она теперь выглядит

Все началось в 21 год, когда блогер поняла: ей не нравится то, как она выглядит. Дочь священнослужителя начала с небольшой коррекции губ. Позже процедуры становились все более серьезными, а посещения косметолога более частыми.

Вскоре Мария буквально вошла в зависимость от операций, начав полностью перекраивать свое тело. Девушка обзавелась огромными ягодицами, узкой талией и самыми большими грудными имплантами в США.

В пик всех манипуляций Магдалена выглядела как надувная кукла, а поклонники все переживали, что она может лопнуть. Так и случилось совсем недавно. Смотрите фото ЗДЕСЬ!

В социальных сетях дочь священника опубликовала неожиданное фото. На нем девушка предстала без макияжа в бирюзовых очках и серо-зеленом топе-бра.