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ЛОПНУЛ ИМПЛАНТ ⟩ Женщина-шар лишилась одной груди: вы удивитесь, как она теперь выглядит

Limon.ee
Женщина-шар лишилась одной груди: вы удивитесь, как она теперь выглядит
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Грудной имплант. Иллюстративное фото
Грудной имплант. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Канадская блогер Мария Магдалена известна интернет-пользователям как женщина, изуродовавшая себя пластикой, пишет wday.ru.

Все началось в 21 год, когда блогер поняла: ей не нравится то, как она выглядит. Дочь священнослужителя начала с небольшой коррекции губ. Позже процедуры становились все более серьезными, а посещения косметолога более частыми.

Вскоре Мария буквально вошла в зависимость от операций, начав полностью перекраивать свое тело. Девушка обзавелась огромными ягодицами, узкой талией и самыми большими грудными имплантами в США.

В пик всех манипуляций Магдалена выглядела как надувная кукла, а поклонники все переживали, что она может лопнуть. Так и случилось совсем недавно. Смотрите фото ЗДЕСЬ!

В социальных сетях дочь священника опубликовала неожиданное фото. На нем девушка предстала без макияжа в бирюзовых очках и серо-зеленом топе-бра.

Все бы ничего, но имплант в одной груди был, а в другой нет. Оказалось, что один деформировался и его пришлось удалить, но уже через неделю она вставит его по новой. «Да, ребята, теперь моя грудь выглядит так. Мне непривычно видеть свой натуральный размер», - высказалась в социальных сетях женщина-шар. Поклонники молниеносно отреагировали на снимок, начав умолять Марию оставить свою натуральную грудь.

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