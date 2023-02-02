Канадская блогер Мария Магдалена известна интернет-пользователям как женщина, изуродовавшая себя пластикой, пишет wday.ru.
ЛОПНУЛ ИМПЛАНТ ⟩ Женщина-шар лишилась одной груди: вы удивитесь, как она теперь выглядит
Все началось в 21 год, когда блогер поняла: ей не нравится то, как она выглядит. Дочь священнослужителя начала с небольшой коррекции губ. Позже процедуры становились все более серьезными, а посещения косметолога более частыми.
Вскоре Мария буквально вошла в зависимость от операций, начав полностью перекраивать свое тело. Девушка обзавелась огромными ягодицами, узкой талией и самыми большими грудными имплантами в США.
В пик всех манипуляций Магдалена выглядела как надувная кукла, а поклонники все переживали, что она может лопнуть. Так и случилось совсем недавно. Смотрите фото ЗДЕСЬ!
В социальных сетях дочь священника опубликовала неожиданное фото. На нем девушка предстала без макияжа в бирюзовых очках и серо-зеленом топе-бра.
Все бы ничего, но имплант в одной груди был, а в другой нет. Оказалось, что один деформировался и его пришлось удалить, но уже через неделю она вставит его по новой. «Да, ребята, теперь моя грудь выглядит так. Мне непривычно видеть свой натуральный размер», - высказалась в социальных сетях женщина-шар. Поклонники молниеносно отреагировали на снимок, начав умолять Марию оставить свою натуральную грудь.