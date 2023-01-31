Финский телеканал MTV Uutiset получил документ, в котором утверждается, что люди в военной форме, называющие себя сторонниками чеченского лидера Рамзана Кадырова, напали на женщину-репортера и оператора российского телеканала НТВ в украинском Мелитополе. По словам финских журналистов, существует много домыслов, и инцидент не может быть окончательно доказан.
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ЖУТКАЯ ИСТОРИЯ ⟩ Женщину-репортера российского телеканала НТВ в Украине изнасиловали кадыровцы
Женщину-репортера российского телеканала НТВ в Украине изнасиловали кадыровцы
Основанный в 1993 году, канал НТВ является одним из трех основных национальных каналов России. Репортер и оператор освещали войну в Украине, которую Россия начала почти год назад.