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ЖУТКАЯ ИСТОРИЯ ⟩ Женщину-репортера российского телеканала НТВ в Украине изнасиловали кадыровцы

Инна-Катрин Хейн
Женщину-репортера российского телеканала НТВ в Украине изнасиловали кадыровцы
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Российская пропагандистка Ольга, телеведущая НТВ, которую предположительно изнасиловали в Мелитополе.
Российская пропагандистка Ольга, телеведущая НТВ, которую предположительно изнасиловали в Мелитополе. Фото: Фото НТВ

Финский телеканал MTV Uutiset получил документ, в котором утверждается, что люди в военной форме, называющие себя сторонниками чеченского лидера Рамзана Кадырова, напали на женщину-репортера и оператора российского телеканала НТВ в украинском Мелитополе. По словам финских журналистов, существует много домыслов, и инцидент не может быть окончательно доказан.

Основанный в 1993 году, канал НТВ является одним из трех основных национальных каналов России. Репортер и оператор освещали войну в Украине, которую Россия начала почти год назад.

Документ, с которым ознакомились финские журналисты, датирован 21 января и адресован Светлане Петренко, руководителю отдела по связям со СМИ Следственного комитета России. Запрос о расследовании дела был направлен в Следственный комитет России телекомпанией НТВ.

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