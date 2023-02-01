Гороскоп для всех знаков Зодиака на 1 февраля

Положитесь на интуицию: она подскажет, как лучше себя вести. День отлично подойдет для решения любых вопросов, связанных с финансами и имуществом. С этим справятся даже те, кто прежде старался держаться подальше от подобных дел.

Овен

День будет насыщенным и полным дел, вас это порадует. Удастся решить задачи, над которыми в последнее время приходилось много размышлять. Скорее всего, в этом помогут старые знакомые; их советы будут очень кстати. Хорошо пройдут деловые переговоры, к вашему мнению прислушаются люди, от которых многое зависит. Обратите внимание на то, как складываются ваши отношения с близкими. Можно обсудить какие-то старые проблемы, неоднозначные ситуации, возникавшие в прошлом. После этого находить общий язык станет гораздо проще.

Телец

Любые вопросы, связанные с деньгами, стоит обдумать как следует. Не торопитесь с инвестициями и покупками; даже если речь идет о незначительных суммах, важно сравнить разные варианты и выбрать лучший. В остальном день благоприятен. Вы хорошо справитесь с привычными делами, быстро поймете, как решать новые задачи. Не исключено, что на работе появятся новые обязанности. Постарайтесь справиться с ними как можно лучше, от этого может зависеть развитие вашей карьеры. Вечер подойдет для встречи с друзьями, они будут рады обсудить с вами события последних дней.

Близнецы