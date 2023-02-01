Добиться успеха можно, но для этого потребуется настойчивость. Едва ли все будет складываться удачно, так что будьте готовы приложить усилия, особенно если вы заняты важным делом, от благополучного завершения которого многое зависит. Многим сегодня предстоит взяться за что-то новое, выступить в неожиданной роли, пишет Дворец.
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 1 февраля
Положитесь на интуицию: она подскажет, как лучше себя вести. День отлично подойдет для решения любых вопросов, связанных с финансами и имуществом. С этим справятся даже те, кто прежде старался держаться подальше от подобных дел.
Овен
День будет насыщенным и полным дел, вас это порадует. Удастся решить задачи, над которыми в последнее время приходилось много размышлять. Скорее всего, в этом помогут старые знакомые; их советы будут очень кстати. Хорошо пройдут деловые переговоры, к вашему мнению прислушаются люди, от которых многое зависит. Обратите внимание на то, как складываются ваши отношения с близкими. Можно обсудить какие-то старые проблемы, неоднозначные ситуации, возникавшие в прошлом. После этого находить общий язык станет гораздо проще.
Телец
Любые вопросы, связанные с деньгами, стоит обдумать как следует. Не торопитесь с инвестициями и покупками; даже если речь идет о незначительных суммах, важно сравнить разные варианты и выбрать лучший. В остальном день благоприятен. Вы хорошо справитесь с привычными делами, быстро поймете, как решать новые задачи. Не исключено, что на работе появятся новые обязанности. Постарайтесь справиться с ними как можно лучше, от этого может зависеть развитие вашей карьеры. Вечер подойдет для встречи с друзьями, они будут рады обсудить с вами события последних дней.
Близнецы
Окружающие будут возлагать на вас большие надежды, и соответствовать им окажется не так-то просто. Не всегда стоит выбиваться из сил, чтобы добиться того, что важно для другого человека. Если вы будете помнить о собственных целях и интересах, этот день пройдет гораздо плодотворнее. Не всегда будет просто находить общий язык с близкими. Не исключено, что вам придется нарушить какие-то старые договоренности, и это не всем понравится. Но вы найдете способ сгладить острые углы, избежать конфликта и сохранить хорошие отношения.
Рак
Нелегко будет сохранять спокойствие, особенно в первой половине дня. Вы можете переживать из-за пустяков, остро реагировать на какие-то мелкие происшествия, неудачные совпадения. Это будет мешать сосредоточиться на делах, отвлекать. Поэтому все важное лучше запланировать на более позднее время. Справившись с эмоциями, вы быстро сделаете все, что задумали, и даже больше. День подойдет для встречи со старым другом. Наверняка найдется, о чем поговорить. Не исключено, что появится отличная идея, которую вы в ближайшее время сможете осуществить вместе.
Лев
Вероятны задержки в делах, неудачные совпадения, из-за которых трудно будет вовремя завершить начатое. К тому же могут нарушаться старые договоренности. Вам придется спешно менять планы, на ходу принимать решения. Хотя вокруг порой будет царить неразбериха, вы сохраните спокойствие и все сделаете правильно. В первой половине дня все ваше внимание будет посвящено делам, а вот позже появится возможность немного отвлечься, например, пообщаться со старыми знакомыми. Хорошо пройдет романтическая встреча. Влюбленных Львов ждут приятные сюрпризы.
Дева
Сегодня вам может быть непросто ладить с окружающими. Вас часто будут понимать неправильно, а возможность прояснить ситуацию может не появиться. Однако ссор и конфликтов удастся избежать, потому что вы поведете себя очень дипломатично, сможете учесть интересы каждого. Первая половина дня будет посвящена текущим делам, во второй появится возможность взяться за что-то новое. Стоит прислушаться к советам старых знакомых: они подскажут, на чем сосредоточиться в первую очередь. Многим Девам легко будет даваться учеба. Вы сможете разобраться даже в том, что прежде считали очень сложным.
Весы
Вас ждет беспокойный день. Старайтесь избегать долгих разговоров ни о чем и бессмысленных споров: они отнимут много времени, помешают сосредоточиться. Окружающие могут чаще, чем обычно, вмешиваться в ваши дела. Сначала это может раздражать, но чуть позже вы обязательно поймете, как извлечь из этого пользу. Вероятны какие-то мелкие домашние недоразумения. Могут возникнуть проблемы, решение которых потребует неожиданных расходов. Но речь пойдет о незначительных суммах, так что особенно беспокоиться не стоит.
Скорпион
Что бы вы ни планировали на этот день, помните: торопиться не нужно. От вас потребуются взвешенные решения и хорошо продуманные действия. Так что не идите на поводу у эмоций, ничего не предпринимайте под влиянием момента. Рядом с вами окажется человек, опыту и здравомыслию которого можно доверять. К нему-то и стоит обратиться за советом. Общение с близкими будет очень радовать. Вы можете поделиться с ними любыми идеями, рассказать о своих переживаниях и тревогах. Нет сомнений в том, что вас поймут правильно и поддержат.
Стрелец
К любым делам сегодня стоит относиться особенно серьезно. Легкомысленный подход может обернуться неприятностями: вы рискуете упустить из виду нечто важное, что-то забыть или перепутать. Потребуют осторожности любые финансовые операции, с покупками лучше не спешить. В личных отношениях будет преобладать влияние позитивных тенденций. Едва ли возникнут какие-то разногласия с близкими, удастся договориться об общих планах, принять решения, которыми все останутся довольны. Вторая половина дня подойдет для поездок. Они сложатся особенно удачно, если вы отправитесь в дорогу вместе с любимым человеком.
Козерог
Говорите прямо, действуйте решительно. Сегодня вы сможете что-то изменить в своей жизни, если захотите, добьетесь успеха в важном деле, найдете ответ на вопрос, над которым много размышляли. Окружающим понравится энтузиазм, с которым вы беретесь за все новое. Нетрудно будет найти помощников и союзников. Отношения, которые сегодня начнутся как деловые, позже могут принять романтический характер. В вас трудно будет не влюбиться, ведь ваше природное обаяние не оставит равнодушными даже самых хладнокровных людей.
Водолей
Вряд ли сегодня удастся избежать разногласий и споров. Однако вы найдете такие аргументы, что вашу правоту признают даже самые упрямые оппоненты. Не исключено, что недавние соперники превратятся в союзников, поняв, что с вами лучше сотрудничать, чем враждовать. Будет возможность проявить лидерские качества. Вы найдете способ объединить очень разных людей, заинтересовать их тем, что важно для вас. Не исключены незапланированные расходы. Они могут быть связаны с растущими потребностями семьи или просто вашим желанием порадовать близких, сделать им подарки.
Рыбы
День отлично подойдет для встречи с людьми, с которыми вам долго не удавалось найти общий язык. Сегодня вы внимательно выслушаете друг друга и наконец достигнете взаимопонимания. Вероятны хорошие новости, касающиеся работы. Не исключено, что давние деловые партнеры напомнят о себе и предложат что-то интересное. Во всем, что касается личных отношений, полагайтесь на интуицию. Она подскажет, как стоит вести себя с близкими, что предпринять, если не удается быстро найти общий язык. Будет возможность помириться с человеком, с которым вы поссорились из-за пустяка.