Пространство искривится: Ванга о страшном событии, которое произойдет в 2023 году

Известность к болгарской ясновидящей пришла еще в молодости. Ослепшая в 12-летнем возрасте девушка сначала истолковывала сны для односельчан и делала небольшие прогнозы. В те годы, а это 40-е прошлого века, жителей волновали предсказания о жизни мужей и сыновей, отправившихся на фронт.

Удивительно, но все то, что видела Ванга в простом кубике сахара-рафинада, на котором ночь поспал обратившийся за помощью, в итоге сбывалось. Так к провидице стали ходить толпы людей, а в месте с ними и первые лица государств.

Болгарская ясновидящая стала делать не только персональные прогнозы и видеть ближайшее будущее, но и заглядывать далеко вперед. Даже после смерти в 1996 году Ванга оставила после себя много прогнозов, которые ждут человечество в будущем.

Так, в 2023-м произойдет событие, которое поразит все человечество и скажется определенным образом на всех нас. Весной этого года в небе взорвется звезда, которая озарит его на ближайшие пять лет. «Сила этого космического взрыва будет столь сильна, что заставит время содрогнуться, а пространство искривиться. Искры звезды и ее обломки задержатся в воздухе на следующие несколько лет», - говорится в предсказании Ванги.