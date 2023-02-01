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Пространство искривится: Ванга о страшном событии, которое произойдет в 2023 году

Limon.ee
Пространство искривится: Ванга о страшном событии, которое произойдет в 2023 году
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Ванга. Знаменитая пророчица.
Ванга. Знаменитая пророчица. Фото: Dimitar Dilkoff

Даже после смерти Ванга остается одной из самых известных и влиятельных провидиц в мире, пишет wday.ru.

Известность к болгарской ясновидящей пришла еще в молодости. Ослепшая в 12-летнем возрасте девушка сначала истолковывала сны для односельчан и делала небольшие прогнозы. В те годы, а это 40-е прошлого века, жителей волновали предсказания о жизни мужей и сыновей, отправившихся на фронт.

Удивительно, но все то, что видела Ванга в простом кубике сахара-рафинада, на котором ночь поспал обратившийся за помощью, в итоге сбывалось. Так к провидице стали ходить толпы людей, а в месте с ними и первые лица государств.

Болгарская ясновидящая стала делать не только персональные прогнозы и видеть ближайшее будущее, но и заглядывать далеко вперед. Даже после смерти в 1996 году Ванга оставила после себя много прогнозов, которые ждут человечество в будущем.

Так, в 2023-м произойдет событие, которое поразит все человечество и скажется определенным образом на всех нас. Весной этого года в небе взорвется звезда, которая озарит его на ближайшие пять лет. «Сила этого космического взрыва будет столь сильна, что заставит время содрогнуться, а пространство искривиться. Искры звезды и ее обломки задержатся в воздухе на следующие несколько лет», - говорится в предсказании Ванги.

Неизвестно, что именно имела ввиду болгарская ясновидящая под этими словами, но ее кум подтвердил прогноз. Мужчина ранее рассказал, что весной действительно наступит переломный момент и даже назвал дату - 21 марта - когда это все произойдет.

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