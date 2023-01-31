Вчера утром Игорю Николаеву стало плохо. Близкие композитора вызвали врачей, которые срочно забрали его в больницу. По предварительной информации, у артиста инфаркт, пишет Starhit.
Вызвали скорую в 5 утра в загородный дом: подробности госпитализации Игоря Николаева
Семья Игоря Юрьевича вызвала скорую помощь в 5 утра. Медики приехали в загородный дом артиста, осмотрели его и сразу же диагностировали нестабильную стенокардию.
Игорь Николаев госпитализирован с подозрением на инфаркт
Сначала Николаева доставили в одну из больниц Красногорска, но позже перевезли в Москву. Сейчас музыкант находится в блоке интенсивной терапии ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России. Специалисты обследуют певца и тщательно следят за его состоянием.
Коллеги и поклонники артиста желают ему скорейшего выздоровления. Неравнодушные молятся, чтобы недуг поскорее отступил и Николаев отправился домой.
«Нет, нет, нет, только не это! Игорь Юрьевич, выздоравливайте!» – эмоционально написал Отар Кушанашвили в соцсетях.
К слову, еще недавно композитор выступал на новогодних вечерах и праздновал день рождения – 17 января Игорю Юрьевичу исполнилось 63 года.