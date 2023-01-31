Вызвали скорую в 5 утра в загородный дом: подробности госпитализации Игоря Николаева

Семья Игоря Юрьевича вызвала скорую помощь в 5 утра. Медики приехали в загородный дом артиста, осмотрели его и сразу же диагностировали нестабильную стенокардию.

Игорь Николаев госпитализирован с подозрением на инфаркт

Сначала Николаева доставили в одну из больниц Красногорска, но позже перевезли в Москву. Сейчас музыкант находится в блоке интенсивной терапии ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России. Специалисты обследуют певца и тщательно следят за его состоянием.

Коллеги и поклонники артиста желают ему скорейшего выздоровления. Неравнодушные молятся, чтобы недуг поскорее отступил и Николаев отправился домой.

«Нет, нет, нет, только не это! Игорь Юрьевич, выздоравливайте!» – эмоционально написал Отар Кушанашвили в соцсетях.