Вт, 31.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Вызвали скорую в 5 утра в загородный дом: подробности госпитализации Игоря Николаева

Limon.ee
Вызвали скорую в 5 утра в загородный дом: подробности госпитализации Игоря Николаева
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Игорь Николаев.
Игорь Николаев. Фото: Novikov Maxim

Вчера утром Игорю Николаеву стало плохо. Близкие композитора вызвали врачей, которые срочно забрали его в больницу. По предварительной информации, у артиста инфаркт, пишет Starhit.

Семья Игоря Юрьевича вызвала скорую помощь в 5 утра. Медики приехали в загородный дом артиста, осмотрели его и сразу же диагностировали нестабильную стенокардию.

Игорь Николаев госпитализирован с подозрением на инфаркт

Сначала Николаева доставили в одну из больниц Красногорска, но позже перевезли в Москву. Сейчас музыкант находится в блоке интенсивной терапии ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России. Специалисты обследуют певца и тщательно следят за его состоянием.

Коллеги и поклонники артиста желают ему скорейшего выздоровления. Неравнодушные молятся, чтобы недуг поскорее отступил и Николаев отправился домой.

«Нет, нет, нет, только не это! Игорь Юрьевич, выздоравливайте!» – эмоционально написал Отар Кушанашвили в соцсетях.

К слову, еще недавно композитор выступал на новогодних вечерах и праздновал день рождения – 17 января Игорю Юрьевичу исполнилось 63 года.

Ключевые слова
Наверх