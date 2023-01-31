У женщины после визита к хирургу-стоматологу начал гнить и отпадать нос: что произошло

В Бразилии у 37-летней Элиэльмы Карвальо Брага начал гнить и отпадать нос после того, как она согласилась на пластическую операцию у хирурга-стоматолога. Теперь женщина хочет наказать медика. Об этом пишет dailystar.co.uk.

Женщина 2020 года обратилась к стоматологу, чтобы уменьшить размер ноздрей. Объявление о такой операции она обнаружила в Интернете.

Сразу после вмешательства кожа вокруг носа начала укрываться пузырьками и гнить. Жительница Бразилии рисковала остаться без носа.

Поэтому женщина пережила уже 13 операций, однако говорит, что до сих пор не устранила последствий предварительного вмешательства, поскольку не может самостоятельно дышать, а на ее лице образовался огромный шрам.

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Элиэльма Карвальо Брага говорит, что ей стыдно за свой внешний вид, и теперь она носит специальную маску, чтобы люди не видели ее лицо. Также она утверждает, что выходит из дома только, чтобы поесть.

Операцию по убыванию носа в Бразилии могут проводить только специалисты, стоматологам это запрещено, однако это не остановило медика. Теперь женщина требует от врача более 8100 долларов компенсации.