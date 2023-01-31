Причиной смерти дочери Элвиса Пресли могли стать лекарства для похудения

Уточняется, что Пресли худела перед церемонией вручения премии «Золотой глобус», где был представлен фильм «Элвис» о ее отце, поскольку хотела хорошо выглядеть на ковровой дорожке. Она пила лекарства для снижения веса, придерживалась жесткой диеты и похудела на 40-50 фунтов (18-22 килограмма) за шесть недель. Какие именно лекарства принимала Пресли, неизвестно: только то, что это были опиоиды.

На церемонии вручения премии «Золотой глобус» 54-летняя Пресли выглядела изможденной, неразборчиво говорила и ходила с трудом: так, в одном из видео заметно, что она повернулась к своему другу Джерри Шиллингу и сказала ему: «Я возьму тебя за руку».

Также специалисты сообщили изданию, что по ее внешнему виду и поведению было заметно, что она употребляет какие-то препараты. Также стало известно, что в день своей смерти она жаловалась на боли в животе.

На протяжении многих лет у Лизы Марии Пресли была зависимость от психотропных веществ: она принимала наркотики еще в юности. Активно бороться с ними она начала после 2013 года и несколько раз проходила реабилитацию. Близкие Пресли опасались, что она могла сорваться после самоубийства своего сына Бенджамина.