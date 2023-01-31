Тающий снег и выпавшие за последние недели дожди принесли в национальный парк Соомаа так называемый пятый сезон, когда в обычно уже можно наслаждаться увлекательными поездками на каноэ. Однако низкие температуры превратили паводковые воды в лед, который продолжает дарить людям наслаждение зимними видами спорта, пишет Elu24.
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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Национальный парк Соомаа превратился в рай для катания на коньках
Национальный парк Соомаа превратился в рай для катания на коньках
В Соомаа половодье и разлив рек получили ласковое название пятого времени года. В большинстве случаев самые большие наводнения приходятся на раннюю весну в марте-апреле, но в случае проливных дождей они также могут происходить и в другие сезоны, сообщается на сайте национального парка.