ФОТО И ВИДЕО ⟩ Национальный парк Соомаа превратился в рай для катания на коньках

В Соомаа половодье и разлив рек получили ласковое название пятого времени года. В большинстве случаев самые большие наводнения приходятся на раннюю весну в марте-апреле, но в случае проливных дождей они также могут происходить и в другие сезоны, сообщается на сайте национального парка.

Если обычно пятый сезон является захватывающей порой для походов на каноэ – ведь в это время можно кататься не только по реке, но и среди леса, на лугах и в случае самых больших паводков можно даже заплыть во дворы местных ферм, – сейчас же природа создала для любителей прогуляться за городом буквально бесконечный каток.