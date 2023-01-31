Сны и треснутое зеркало: пять знаков судьбы, предупреждающих вас о беде

Поэтому так важно смотреть по сторонам и обращать внимание на все необычные события и явления. Редакция Rsute поведает, какими знаками судьба предупреждает вас о надвигающейся беде. Всего их пять.

О чем судьба говорит через треснувшее зеркало

Наши предки опасались этого знака. Они говорили, что треснувшее или разбитое зеркало предвещает беды. Особенно если это произошло само по себе. Такой знак говорит о самых ужасных событиях:

тяжелый недуг;

предательство;

чрезвычайное происшествие.

Снизить риски можно, если сразу собрать осколки разбившегося зеркала и закопать их в землю. Но ждите ударов судьбы, беды не миновать.

Сны, которые предупреждают о надвигающейся беде

Это один из самых распространенных знаков судьбы. В эзотерике выделяют два вида: сны-подсказки и сны-предупреждения. Не стоит их путать с вещими снами. Сновидения, говорящие о будущем, чаще всего снятся в ночь с четверга на пятницу.

Сны-подсказки и предупреждения могут появиться в любой день недели. Нередко они повторяются несколько раз. Сны-предупреждения обычно вызывают тревогу. Через нее судьба говорит о надвигающейся беде. Что касается снов-подсказок, то они помогают найти решение неприятной ситуации или избежать трудностей.

Необоснованная тревожность предупреждает о надвигающейся беде