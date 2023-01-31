Вселенная помогает людям, давая знаки. Они могут предупреждать о приятных переменах или бедах.
Сны и треснутое зеркало: пять знаков судьбы, предупреждающих вас о беде
Поэтому так важно смотреть по сторонам и обращать внимание на все необычные события и явления. Редакция Rsute поведает, какими знаками судьба предупреждает вас о надвигающейся беде. Всего их пять.
О чем судьба говорит через треснувшее зеркало
Наши предки опасались этого знака. Они говорили, что треснувшее или разбитое зеркало предвещает беды. Особенно если это произошло само по себе. Такой знак говорит о самых ужасных событиях:
тяжелый недуг;
предательство;
чрезвычайное происшествие.
Снизить риски можно, если сразу собрать осколки разбившегося зеркала и закопать их в землю. Но ждите ударов судьбы, беды не миновать.
Сны, которые предупреждают о надвигающейся беде
Это один из самых распространенных знаков судьбы. В эзотерике выделяют два вида: сны-подсказки и сны-предупреждения. Не стоит их путать с вещими снами. Сновидения, говорящие о будущем, чаще всего снятся в ночь с четверга на пятницу.
Сны-подсказки и предупреждения могут появиться в любой день недели. Нередко они повторяются несколько раз. Сны-предупреждения обычно вызывают тревогу. Через нее судьба говорит о надвигающейся беде. Что касается снов-подсказок, то они помогают найти решение неприятной ситуации или избежать трудностей.
Необоснованная тревожность предупреждает о надвигающейся беде
Мы живем в непростое время. Поэтому испытывать тревожность или даже страх абсолютно нормально, но только если они связаны с конкретными событиями. Если вдруг вы ощущаете их без каких-то оснований, то это явно знак свыше.
Судьба может направить тревожность в качестве учителя. Возможно, этот знак говорит об острой необходимости избавиться от негатива. Плохие мысли могут притянуть неприятности, которых можно было бы избежать.
Регулярные простуды и ухудшение здоровья
С точки зрения биоэнергетики недуги порой даются для того, чтобы человек пересмотрел некоторые важные вопросы. Возможно, что-то не так с его отношением к миру. Не исключены ошибки восприятия окружающих. Порой человек просто живет не своей жизнью – и тогда Вселенная пытается дать шанс все исправить.
Регулярные простуды являются одним из знаков, предшествующих беде. Они ослабляют иммунитет и истощают организм. Поэтому так важно следить за здоровьем души и тела.
Черная полоса в жизни говорит о надвигающейся беде
Порой появляется устойчивое впечатление, что все не то и не так. Любое решение кажется неверным. Человека будто преследуют неприятности.
На самом деле черная полоса в жизни является одним из самых сильных знаков Вселенной. Он говорит о том, что вы идете не по своей дорожке. Вы можете подавлять свои истинные желания или действовать в угоду другим, поэтому Вселенная пытается вас вразумить.
Помните, что если человек живет своей жизнью и доволен ею, то у него все складывается легко и просто. Конечно, есть и трудности. Но это скорее проверка на прочность, нежели обычная практика.