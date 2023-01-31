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Мэрилина Мэнсона обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

Limon.ee
Мэрилина Мэнсона обвинили в изнасиловании несовершеннолетней
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Мэрилин Мэнсон
Мэрилин Мэнсон Фото: Shutterstock

Истица утверждает, что музыкант впервые изнасиловал ее, когда ей было 16 лет. Впоследствии Мэнсон также принуждал ее к сексу с участниками его группы, пишет pravilamag.ru.

На рок-певца Мэрилина Мэнсона (настоящее имя — Брайан Хью Уорне) подали в суд, обвинив его в изнасиловании несовершеннолетней, которое произошло в 1990-х годах. Об этом сообщает Rolling Stone.

Истица пожелала остаться анонимной, в материалах дела она значится под экземплификантом Джейн Доу. По ее словам, она познакомилась с музыкантом в 1995 году, когда ей было 16 лет. Мэнсон пригласил ее и еще одну школьницу в свой экскурсионный автобус, а там узнал их возраст, класс, домашние адреса и телефонные номера.

В автобусе певец принудил Доу к сексу. Свидетелем произошедшего стал один из участников группы Мэнсона. После изнасилования музыкант заявил, что, если школьница кому-то расскажет о произошедшем, он убьет ее и ее семью.

Пострадавшая продолжила видеться с Мэнсоном, она объясняет это манипулированием с его стороны. Музыкант, как утверждает Доу, домогался и принуждал ее к сексу вплоть до 19 лет. Он также заставлял ее заниматься сексом с другими участниками группы и с его помощником. Кроме того, все эти годы Мэнсон оскорблял и унижал Доу.

В иске говорится, что звукозаписывающие компании Interscope и Nothing Records были в курсе, что Мэнсон занимается растлением несовершеннолетних, но бездействовали.

Эти обвинения против Мэнсона стали первыми, относящимися к началу егокарьеры музыканта. Другие женщины обвиняли его в сексуализированном насилии, произошедшем в 2010-х годах.

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