Истица утверждает, что музыкант впервые изнасиловал ее, когда ей было 16 лет. Впоследствии Мэнсон также принуждал ее к сексу с участниками его группы, пишет pravilamag.ru.
Мэрилина Мэнсона обвинили в изнасиловании несовершеннолетней
На рок-певца Мэрилина Мэнсона (настоящее имя — Брайан Хью Уорне) подали в суд, обвинив его в изнасиловании несовершеннолетней, которое произошло в 1990-х годах. Об этом сообщает Rolling Stone.
В автобусе певец принудил Доу к сексу. Свидетелем произошедшего стал один из участников группы Мэнсона. После изнасилования музыкант заявил, что, если школьница кому-то расскажет о произошедшем, он убьет ее и ее семью.
Пострадавшая продолжила видеться с Мэнсоном, она объясняет это манипулированием с его стороны. Музыкант, как утверждает Доу, домогался и принуждал ее к сексу вплоть до 19 лет. Он также заставлял ее заниматься сексом с другими участниками группы и с его помощником. Кроме того, все эти годы Мэнсон оскорблял и унижал Доу.
Эти обвинения против Мэнсона стали первыми, относящимися к началу егокарьеры музыканта. Другие женщины обвиняли его в сексуализированном насилии, произошедшем в 2010-х годах.