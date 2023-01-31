Мэрилина Мэнсона обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

Пострадавшая продолжила видеться с Мэнсоном, она объясняет это манипулированием с его стороны. Музыкант, как утверждает Доу, домогался и принуждал ее к сексу вплоть до 19 лет. Он также заставлял ее заниматься сексом с другими участниками группы и с его помощником. Кроме того, все эти годы Мэнсон оскорблял и унижал Доу.