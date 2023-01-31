Таблетка от лишнего веса: ученые поняли, как действует на человека нездоровая пища и что с этим делать

Большое количество жирной пищи, такой как гамбургеры и жареная курица, очевидно, может привести к ожирению. Однако ученые теперь полагают, что все происходит не совсем так, как мы считали ранее, пишет Study Finds.

В новом исследовании группа ученых под руководством доктора Кристин Браунинг из Медицинского колледжа штата Пенсильвания обнаружили, что диета с высоким содержанием жиров, по-видимому, снижает нашу способность регулировать аппетит и потребление калорий.

Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие более чем две сотни лабораторных грызунов. Их разделили на группы, которые придерживались в течение 1,3,5 или 14 дней одной из двух диет:

сбалансированный рацион;

пища с высоким содержанием жиров.

По словам Браунинг, они с коллегами обнаружили, что потребление калорий в краткосрочной перспективе регулируется астроцитами. Эксперимент показал, что кратковременная диета с высоким содержанием жиров, от 3 до 5 дней, оказывает наибольшее влияние на астроциты, запуская нормальный сигнальный путь для управления желудком. Со временем астроциты теряют чувствительность к пище с высоким содержанием жиров и калорий, а примерно через 10-14 дне астроциты и вовсе перестают реагировать. В результате наш мозг теряет способность регулировать потребление калорий, что в свою очередь ломает передачу сигналов желудку и тем самым задерживает его опорожнение.