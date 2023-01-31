Зеленский: я не потерял свое чувство юмора

«Ты должен быть умным, адекватным и храбрым, потому что ты – лидер. Это очень важно. И неинтересно, что ты чувствуешь. Ты должен это делать. А чтобы быть адекватным, важно переводить дыхание. Иметь 15 минут, чтобы поговорить с детьми по телефону или что-то другое. Без какого-либо плача, что это очень тяжело и сложно, руководить страной. Без всего этого. Поэтому чувство юмора, когда ты можешь иногда пошутить, показывает, что с тобой все хорошо, ты сильный и можешь контролировать ситуацию. Юмор делает тебя человеком», – отметил Зеленский, пишет gordonua.com.