Глоба озвучила черные дни февраля: в это время не стоит отправляться в путь, принимать решения
Глоба озвучила черные дни февраля: в это время не стоит отправляться в путь, принимать решения
Астролог Тамара Глоба раскрыла черные дни февраля - время повышенной аварийности, когда лучше не предпринимать лишних действий.
Лучше всего затаиться и минимизировать передвижения, а также принятие важных решений. «В дни повышенной аварийности нужно проявлять особое внимание ко всему, что происходит вокруг», - заметила Глоба.
К опасным дням февраля относятся 4, 6, 11, 16, 18, 18, 20, 24 февраля.