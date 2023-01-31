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Глоба озвучила черные дни февраля: в это время не стоит отправляться в путь, принимать решения

Limon.ee
Глоба озвучила черные дни февраля: в это время не стоит отправляться в путь, принимать решения
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Опасность. Иллюстративное фото
Опасность. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Астролог считает, что беды можно предотвратить, пишет teleprogramma.pro.

Астролог Тамара Глоба раскрыла черные дни февраля - время повышенной аварийности, когда лучше не предпринимать лишних действий.

Лучше всего затаиться и минимизировать передвижения, а также принятие важных решений. «В дни повышенной аварийности нужно проявлять особое внимание ко всему, что происходит вокруг», - заметила Глоба.

К опасным дням февраля относятся 4, 6, 11, 16, 18, 18, 20, 24 февраля.

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