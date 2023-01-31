Сильвия Ильвес: у меня есть мужчина, которому плевать на сплетни желтой прессы обо мне

Некоторое время назад мы писали о том, что виолончелистка Сильвия Ильвес дразнит своих поклонников в Инстаграме фотографиями, на которых она позирует с таинственным джентльменом. Но лицо мужчины закрыто смайликом. «Сейчас я отношусь к демонстрации чувств очень осторожно. Мне хорошо, в моем сердце мир, и мне очень повезло, что в моих отношениях царит такая прекрасная гармония», - пишет Ильвес.