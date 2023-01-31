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Сильвия Ильвес: у меня есть мужчина, которому плевать на сплетни желтой прессы обо мне

Мерилин Няреп
Сильвия Ильвес: у меня есть мужчина, которому плевать на сплетни желтой прессы обо мне
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Сильвия Ильвес
Сильвия Ильвес Фото: Erlend Štaub/TFW

«Да, я знаю, что теперь у меня есть человек, которого не отпугнет шум желтой прессы вокруг наших отношений. Это еще одна причина, по которой я ценю и хочу сохранить его», - написала о новом кавалере виолончелистка Сильвия Ильвес в социальной сети.

Некоторое время назад мы писали о том, что виолончелистка Сильвия Ильвес дразнит своих поклонников в Инстаграме фотографиями, на которых она позирует с таинственным джентльменом. Но лицо мужчины закрыто смайликом. «Сейчас я отношусь к демонстрации чувств очень осторожно. Мне хорошо, в моем сердце мир, и мне очень повезло, что в моих отношениях царит такая прекрасная гармония», - пишет Ильвес.

Кто же на сей раз украл сердце Сильвии Ильвес? Она не хотела говорить об этом прямо, но намекнула, что нашла возлюбленного. «Вообще-то, я давно дала себе обещание, что не буду слишком увлекаться отношениями с мужчинами. Всякий раз, когда появлялись новости о моих отношениях, - афиширование их становилось предметов разногласий», - отмечает Сильвия.

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