Мальчик, которому разрешили надеть розовое платье: дочь Любови Толкалиной шокировала очередной выходкой

«Счастливый маленький мальчик, которому разрешили надеть розовое платье. А если серьезно, мне ужасающе нравится. И идет, как мне кажется. Ну сейчас все женщины России меняют прически, так уж мы переживаем стресс. Но я реально обнулилась, можно сказать, рабочий метод», - написала она.

Девушка уже готовит фотосессии в новом самоощущении. Напомним, дочь Егора Кончаловского уже несколько лет замужем. О ее свадьбе в 2019 году проговорилась ее мама. Звездная наследница рассказывала, как именитые родители отнеслись к ее супругу. «Я Никиту достаточно долго не знакомила с родителями. Мне было немного страшно, но не из-за того, что он мог не понравиться кому-то из них. Наоборот, боялась, что Никите они не понравятся. Но, как видите, все хорошо. Мама Никиту очень любит. Папа же сказал, что не может его объективно оценить, ведь он мой папа, я для него всегда маленькая Маша», - говорила она.