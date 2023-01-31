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Приметы на 31 января: что нельзя делать в этот день, чтобы не пришла беда в семью

Limon.ee
Приметы на 31 января: что нельзя делать в этот день, чтобы не пришла беда в семью
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Зимняя птица. Иллюстративное фото.
Зимняя птица. Иллюстративное фото. Фото: Amy Dale/Shutterstock

О том, почему в этот день нельзя переезжать на новое место и чем это грозит — читайте в статье.

Народные приметы на 31 января 2023 года:

  • Вьюга, метель – к поздней весне.
  • Ясная погода – весна будет ранняя.
  • Сильный мороз – к урожаю.
  • Оттепель – лето будет дождливым, картофель не уродится.
  • В полдень выглянуло солнце из-за облаков – к ранней весне.
  • Закат без облаков – к длительным морозам.
  • Вокруг солнца или луны белый круг – к похолоданию.

Что нельзя делать 31 января:

  • Нельзя отправляться в дальний путь, в лес, незнакомые и безлюдные места легко одетым.
  • Нельзя отмечать новоселье. Лучше отложить на другой день. В противном случае в новом доме будут постоянно происходить ссоры.
  • Лучше перенести и переезд на новое место жительства. Если же другой день выбрать никак не получается, то из старого дома нужно позвать с собой Домового, чтобы он защищал знакомую ему семью на новом месте.
  • Не рекомендуется, чтобы гостей встречал кто-либо, кроме хозяина. Считается, что их могут сглазить.
  • Парням не стоит в этот вечер ходить на свидание – есть вероятность, что его встретит, очарует или переманит к себе ведьма.
  • Нельзя встречаться с незнакомыми людьми, особенно вечером. В этот день могут обокрасть, побить, обмануть.
  • Не рекомендуется в этот день лечить зубы – к осложнениям.
  • Нельзя ругаться и скандалить – навлечь беды на себя и всю семью.
  • Нельзя готовить еду для семьи в плохом настроении – к болезням.
  • Нельзя допивать что-то за другим человеком — перенять его беды.
  • Не рекомендуется подавать иски в суд – к проигрышу.

Что можно делать 31 января:

  • 31 января лучше провести дома с близкими родственниками. Устраивали тихие посиделки, без лишнего шума.
  • Этот день предки считали мистическим. Считалось, что ведьмы и ворожеи в этот период летают на шабаш и от излишнего веселья теряют память. Чтобы уберечь свой дом от злой силы, крестьяне обходили его и двор с запада по часовой стрелке. При этом они били по стенам дома кнутами, а по дверям стучали оглоблями.
  • На Афанасия кормили уток и гусей зерном, также называли этот день из-за традиции Гусиным праздником.
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