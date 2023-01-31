О том, почему в этот день нельзя переезжать на новое место и чем это грозит — читайте в статье.
Приметы на 31 января: что нельзя делать в этот день, чтобы не пришла беда в семью
Приметы на 31 января: что нельзя делать в этот день, чтобы не пришла беда в семью
Народные приметы на 31 января 2023 года:
- Вьюга, метель – к поздней весне.
- Ясная погода – весна будет ранняя.
- Сильный мороз – к урожаю.
- Оттепель – лето будет дождливым, картофель не уродится.
- В полдень выглянуло солнце из-за облаков – к ранней весне.
- Закат без облаков – к длительным морозам.
- Вокруг солнца или луны белый круг – к похолоданию.
Что нельзя делать 31 января:
- Нельзя отправляться в дальний путь, в лес, незнакомые и безлюдные места легко одетым.
- Нельзя отмечать новоселье. Лучше отложить на другой день. В противном случае в новом доме будут постоянно происходить ссоры.
- Лучше перенести и переезд на новое место жительства. Если же другой день выбрать никак не получается, то из старого дома нужно позвать с собой Домового, чтобы он защищал знакомую ему семью на новом месте.
- Не рекомендуется, чтобы гостей встречал кто-либо, кроме хозяина. Считается, что их могут сглазить.
- Парням не стоит в этот вечер ходить на свидание – есть вероятность, что его встретит, очарует или переманит к себе ведьма.
- Нельзя встречаться с незнакомыми людьми, особенно вечером. В этот день могут обокрасть, побить, обмануть.
- Не рекомендуется в этот день лечить зубы – к осложнениям.
- Нельзя ругаться и скандалить – навлечь беды на себя и всю семью.
- Нельзя готовить еду для семьи в плохом настроении – к болезням.
- Нельзя допивать что-то за другим человеком — перенять его беды.
- Не рекомендуется подавать иски в суд – к проигрышу.
Что можно делать 31 января:
- 31 января лучше провести дома с близкими родственниками. Устраивали тихие посиделки, без лишнего шума.
- Этот день предки считали мистическим. Считалось, что ведьмы и ворожеи в этот период летают на шабаш и от излишнего веселья теряют память. Чтобы уберечь свой дом от злой силы, крестьяне обходили его и двор с запада по часовой стрелке. При этом они били по стенам дома кнутами, а по дверям стучали оглоблями.
- На Афанасия кормили уток и гусей зерном, также называли этот день из-за традиции Гусиным праздником.