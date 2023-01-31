Самые страшные предсказания Нострадамуса: что уже сбылось, а чего ждать в ближайшее время

Гибель короля Генриха III

Дело было летом 1559 года. «Непобедимый», по словам Нострадамуса, знавшего его лично, король Генрих III, страстно любил охоту и рыцарские турниры, но в тот день что-то пошло не так. Один из солдат по неосторожности вонзил копье прямиком в глаз королю.

Его смерть была долгой и мучительной – развился сепсис, с которым в то время не умели бороться. Нострадамус, как выяснилось позднее, предсказал эту страшную смерть в своем четверостишии, там были такие слова: «молодой лев победит старшего», и уточнялось — «пронзит его глаза через золотую клетку» (подразумевался, видимо, шлем, закрывающий лицо). Кроме того, в предсказании говорилось о «двух ранах», из-за которых наступит «жестокая смерть».

Пожар в Лондоне

В 1666 году в одной из лондонских пекарен возник пожар. Пламя быстро перекинулось на соседние здания, и скоро полыхал огромный район Лондона. Позднее, сопоставив некоторые цифры и туманные выражения, специалисты объявили: это событие предсказал Нострадамус. Четверостишие звучит примерно так:

«Кровь праведников сделает ошибку в Лондоне, поразит молнией двадцать троек и шесть. Старая леди свалится с большой высоты, члены секты будут убиты».

Расшифровали эти строки следующим образом: двадцать троек – это 60, плюс еще 6 – 66. Под «старой леди», как утверждают толкователи, Нострадамус подразумевал сам Лондон.

Пришествие к власти Гитлера