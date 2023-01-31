Вот это сюрприз! Танель Падар сделал своей матери потрясающий подарок

В 2002 году мать Танеля переехала из Хальялы в Таллинн, и с тех пор она жила в съемных квартирах, а собственный дом казался несбыточной мечтой. «Некоторое время назад я поставила перед собой цель в жизни, что в качестве благодарности хотел бы подарить своей маме собственный дом. Я смог осуществить эту мечту в прошлый День матери, когда удивил свою маму этим подарком».