«Она жила в съемных квартирах, и собственный дом казался ей несбыточной мечтой», – написал Танель Падар в Instagram в день рождения своей матери, сообщив, что подарил ей дом.
Вот это сюрприз! Танель Падар сделал своей матери потрясающий подарок
Вот это сюрприз! Танель Падар сделал своей матери потрясающий подарок
«День рождения моей мамы. В этом году он стал немного более особенным», – пишет музыкант Танель Падар в Instagram.
В 2002 году мать Танеля переехала из Хальялы в Таллинн, и с тех пор она жила в съемных квартирах, а собственный дом казался несбыточной мечтой. «Некоторое время назад я поставила перед собой цель в жизни, что в качестве благодарности хотел бы подарить своей маме собственный дом. Я смог осуществить эту мечту в прошлый День матери, когда удивил свою маму этим подарком».
«Сегодня мама освоилась в новом доме, и мы впервые празднуем ее день рождения здесь. Ни с чем несравнимое чувство. Мечтайте! Мечты имеют свойство сбываться», – добавляет музыкант в своем сообщении.
Смотрите видео, чтобы узнать, как мама музыканта узнала о сюрпризе!
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