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В золотом лифе от украинского бренда и без трусов: топ-модель Деми Роуз позирует перед камерой

Limon.ee
В золотом лифе от украинского бренда и без трусов: топ-модель Деми Роуз позирует перед камерой
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Деми Роуз
Деми Роуз Фото: Steve Ross/capital Pictures

Деми Роуз, которую еще называют британской «Ким Кардашьян», обожает примерять откровенные образы, пишет focus.ua.

27-летняя звезда Instagram Деми Роуз опубликовала в Инстаграме блоге фотографии с отдыха в Египте. На снимках она предстала в провокационном образе и похвасталась своими сексуальными формами.

На Деми был золотой винтажный бюстгальтер от украинского бренда NUÉ, изготовленный из веревки, скрученной в спираль, и украшенный стразами. На сайте бренда стоимость бюстгальтера составляет 831 доллар.

Фото: скриншот

Роуз решила не одевать трусы. Вместо них она завязала на бедрах полупрозрачный белый шарф с орнаментом, обнажив часть своего сексуального тела. Красавица с разных ракурсов соблазнительно продемонстрировала сексуальные формы.

Пляжный аутфит модель дополнила золотистой сумочкой. Волосы она собрала вверх, сделала макияж с пышными ресницами и украсила пальцы кольцами с камнями.

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