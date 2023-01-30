В золотом лифе от украинского бренда и без трусов: топ-модель Деми Роуз позирует перед камерой

27-летняя звезда Instagram Деми Роуз опубликовала в Инстаграме блоге фотографии с отдыха в Египте. На снимках она предстала в провокационном образе и похвасталась своими сексуальными формами.

На Деми был золотой винтажный бюстгальтер от украинского бренда NUÉ, изготовленный из веревки, скрученной в спираль, и украшенный стразами. На сайте бренда стоимость бюстгальтера составляет 831 доллар.

Фото: скриншот

Роуз решила не одевать трусы. Вместо них она завязала на бедрах полупрозрачный белый шарф с орнаментом, обнажив часть своего сексуального тела. Красавица с разных ракурсов соблазнительно продемонстрировала сексуальные формы.