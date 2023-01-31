Шура не общался с братом 26 лет: я был для него конченым человеком, который зря родился

О семейной трагедии певец откровенно рассказала в шоу «Злые языки» на RUTUBE.

К слову, с матерью артиста поссорил квартирный вопрос: Светлана Ивановна выписала его из жилья, захотев тем самым уменьшить коммунальные платежи. Исполнитель был возмущен, что она не поставила его в известность…

Благо, сейчас между ними все хорошо. Шура не любит вспоминать былые обиды и уверяет, мол, простил родню, в том числе и младшего брата Михаила.

Примирение произошло неожиданно для артиста: во время его концертного тура. Как оказалось, этому способствовали коллеги звезды, знающие о его непростой истории. «Мы ехали во время тура автобусом Кемерово-Барнаул. Я открываю глаза - у меня розы лежат на руках. Весь мой коллектив уговорил водителя заехать в Новосибирск. Я пришел к маме, она открыла дверь, и мы помирились. Поплакали. Позавчера ко мне приехал брат, мы поговорили и помирились. Я в шоке.