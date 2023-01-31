Много лет эпатажный артист не общался с мамой и братом, которые, по всей видимости, были против его неординарного сценического образа. Несмотря ни на что, Шура смог наладить общение с родными, пишет «Стархит».
Шура не общался с братом 26 лет: я был для него конченым человеком, который зря родился
О семейной трагедии певец откровенно рассказала в шоу «Злые языки» на RUTUBE.
К слову, с матерью артиста поссорил квартирный вопрос: Светлана Ивановна выписала его из жилья, захотев тем самым уменьшить коммунальные платежи. Исполнитель был возмущен, что она не поставила его в известность…
Благо, сейчас между ними все хорошо. Шура не любит вспоминать былые обиды и уверяет, мол, простил родню, в том числе и младшего брата Михаила.
Примирение произошло неожиданно для артиста: во время его концертного тура. Как оказалось, этому способствовали коллеги звезды, знающие о его непростой истории. «Мы ехали во время тура автобусом Кемерово-Барнаул. Я открываю глаза - у меня розы лежат на руках. Весь мой коллектив уговорил водителя заехать в Новосибирск. Я пришел к маме, она открыла дверь, и мы помирились. Поплакали. Позавчера ко мне приехал брат, мы поговорили и помирились. Я в шоке.
Я спрашиваю его, сколько мы не общались. Он посчитал - 26 лет. Спрашиваю его, что ты хотел от этого? Он говорит - ничего. Он обнял меня, нормально все. Какая я им звезда? Я для них конченый мудак, который зря родился в этой семье. Да нормально все. Все хорошо. Слава Богу, мы здоровы. Сейчас мы лучшие друзья, мы все поняли и приняли. Это самое главное. Все остальное можно простить любому человеку»,- разоткровенничался 47-летний Шура.