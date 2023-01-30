В Киеве умерла актриса из «Возращения Мухтара» и «Доярки из Хацапетовки»

«Мы сами пока не верим в эту страшную новость, но должны сообщить, что сегодня скончалась одна из главных актрис нашего театра - Ольга Когут. Ушла в очень молодом возрасте. Помним Олю как замечательного партнера, актрису неповторимой харизмы, чуткого человека», - передала пресс-служба театра.