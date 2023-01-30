В Сети появилась информация о смерти Ольги Когут. Актриса скончалась на Украине. О трагедии сообщили ее коллеги, пишет «Стархит».
В Киеве умерла актриса из «Возращения Мухтара» и «Доярки из Хацапетовки»
В Киеве умерла актриса из «Возращения Мухтара» и «Доярки из Хацапетовки»
Когут служила в Национальном академическом драматическом театре имени Леси Украинки. Коллеги артистки выразили соболезнования ее близким.
«Мы сами пока не верим в эту страшную новость, но должны сообщить, что сегодня скончалась одна из главных актрис нашего театра - Ольга Когут. Ушла в очень молодом возрасте. Помним Олю как замечательного партнера, актрису неповторимой харизмы, чуткого человека», - передала пресс-служба театра.
О причинах смерти в культурном учреждении не сообщили. У актрисы осталась дочь и пожилая мать. Напомним, Ольга снялась в таких проектах, как «Не торопи любовь!», «Леди Бомж», «Я тебя никому не отдам», «День рождения Буржуя», «След оборотня», «Возвращение Мухтара» и «Доярка из Хацапетовки».
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