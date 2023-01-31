Продукты, укорачивающие жизнь: а мы едим их ежедневно

Он проникает в клетки мозга и убивает их. Ученые даже провели эксперимент и выяснили, что чеснок замедляет скорость реакции в 2−3 раза. Во-вторых, чеснок может быть опасен повышенным содержанием меди, а переизбыток меди в организме сокращает жизнь. Но отказываться от чеснока все же не стоит. Нужно просто правильно его есть и не превышать допустимую суточную дозу - не больше головки в день.

Зеленый чай

Даже в обычных сетевых магазинах его уже больше, чем черного. А например, в Индии, одной из самых «чайных» стран, пьют только черный чай, а зеленый считают опасным. Почему? В зеленом чае много кофеина, как и в кофе. И этот чай повышает давление и может стать причиной инфаркта. Мы об этом слышали, но до сих пор не уверены, так ли это. Кроме того, в зеленом чае содержится теин. Он вреден для сердечно-сосудистой системы и нервных клеток.