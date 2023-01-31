Они есть на любой кухне, и мы едим их, не задумываясь, действительно ли они полезны или могут навредить, пишет wday.ru.
Продукты, укорачивающие жизнь: а мы едим их ежедневно
Продукты, укорачивающие жизнь: а мы едим их ежедневно
Зеленый чай содержит столько же кофеина, сколько большая чашка эспрессо, а чернослив, который обработали двуокисью серы, смертельно опасен. Специалисты составили список продуктов, которые мы едим практически каждый день несмотря на то, что они укорачивают нашу жизнь.
Чеснок
Этот продукт у нас всегда под рукой. Мы уверены: он очень полезен. Поэтому лечимся им при простуде, да и просто любим есть с салом или борщом. Дачники опрыскивают свой огород чесночной настойкой, от нее гибнут все вредители. Но и для людей чеснок может быть опасен. Во-первых, из-за содержания в нем сульфон-гидроксильного иона, иными словами, сероводорода.
Он проникает в клетки мозга и убивает их. Ученые даже провели эксперимент и выяснили, что чеснок замедляет скорость реакции в 2−3 раза. Во-вторых, чеснок может быть опасен повышенным содержанием меди, а переизбыток меди в организме сокращает жизнь. Но отказываться от чеснока все же не стоит. Нужно просто правильно его есть и не превышать допустимую суточную дозу - не больше головки в день.
Зеленый чай
Даже в обычных сетевых магазинах его уже больше, чем черного. А например, в Индии, одной из самых «чайных» стран, пьют только черный чай, а зеленый считают опасным. Почему? В зеленом чае много кофеина, как и в кофе. И этот чай повышает давление и может стать причиной инфаркта. Мы об этом слышали, но до сих пор не уверены, так ли это. Кроме того, в зеленом чае содержится теин. Он вреден для сердечно-сосудистой системы и нервных клеток.
Есть ли в зеленом чае польза? Конечно. Это антиоксидант, он бодрит и молодит. Те же индусы не пьют его только потому, что не умеют правильно заваривать. А без правильной заварки он укорачивает жизнь.
Красное мясо
Американскими учеными было проведено несколько исследований, которые показали, что потребление животного мяса снижает ожидаемую продолжительность жизни. Одно исследование из Гарвардской медицинской школы утверждает, что употребление дополнительной порции в день необработанного красного мяса увеличивает общий риск смерти на 13%. Исследователи подозревают, что в этом виноваты насыщенные жиры и большое количество натрия.
Чернослив
Он считается суперполезным продуктом, но только если он не был обработан двуокисью серы (добавка Е220). Сухофрукты всегда нужно мыть перед употреблением, как и обычные фрукты. Чернослив из-за калорийности и большого количества фруктового сахара не стоит есть диабетикам и тем, кто следит за фигурой. Опасаться чернослива стоит и молодым мамам: он может вызвать расстройство желудка и колики у младенца благодаря своему слабительному действию.
Мороженое
Летом мы едим его больше, чем обычно, и по привычке ищем в магазинах пломбир. Однако недавно в пломбире нашли растительные жиры, которых быть там не должно по определению. Пальмовое масло канцерогенно, если оно подвергается тепловой обработке. А мороженое сначала нагревают - варят, а потом резко остужают. Это двойной удар.
Как же распознать растительный жир, если вы не обладаете безупречными вкусовыми рецепторами? Во-первых, производитель обязан прописывать в составе «растительные жиры» или «пальмовое масло». Если же такого в составе нет, обратите внимание на калорийность: у пломбира массовая доля жира должна быть не менее 13%. Оптимальный состав - молоко коровье натуральное, пастеризованное, сгущенное цельное с сахаром; сгущенные и сухие сливки; масло коровье; яйца куриные и различные вкусовые добавки.
Опасное лакомство с пальмовым маслом должно именоваться сливочно-растительным или растительно-сливочным мороженым, но никак не пломбиром.
Свежевыжатый фруктовый сок
Считается, что это заряд витаминов на весь день. Но если пить фреши без ограничения, можно получить передозировку витаминов. А еще сок - это фруктоза в чистом виде, без клетчатки. При некоторых заболеваниях свежевыжатые соки противопоказаны. Так, при язве желудка, обострении гастрита и панкреатита не стоит пить соки с кислым вкусом: лимонный, апельсиновый, яблочный, смородиновый, клюквенный. Они повышают кислотность желудочного сока, могут вызвать изжогу и боли.
О пользе и вреде отдельных продуктов споры идут постоянно. Но не стоит забывать про золотое правило питания: оно должно быть сбалансированным и разнообразным. Только в этом случае организм получит достаточное количество питательных веществ, а пища будет приносить не только удовольствие, но и пользу. Если нет ограничений по здоровью, можно в разумных количествах употреблять любые качественные продукты.
Мясо - источник белка, витаминов группы B, в нем содержится большое количество железа, цинка и фосфора. Они необходимы для поддержания обменных процессов, работы эндокринной и нервной систем. Общая рекомендация - старайтесь не злоупотреблять жирной пищей. Говядину, свинину, баранину лучше тушить, запекать или готовить на огне.
Чтобы облегчить работу пищеварительной системы, подавайте блюдо с овощами или зеленью, они содержат клетчатку, которая помогает усваиваться тяжелой пище. Чеснок также богат полезными веществами. Например, в его состав входят фитонциды, которые борются с бактериями. Но он стимулирует выработку желудочного сока, поэтому есть его на голодный желудок нельзя, а людям с заболеваниями ЖКТ стоит свести его употребление к минимуму.
Ключевые слова