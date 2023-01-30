Десять неожиданных мест на кухне, где может прятаться плесень

На кухонном фартуке

Признайтесь, вы ведь тоже не моете кухонный фартук каждый раз после приготовления пищи? И очень зря! Влага и частицы жира – это как раз то, что нужно грибкам для их дальнейшего роста. Если времени для тщательной уборки нет, хотя бы просто протрите фартук салфеткой, смоченной в любом моющем или дезинфицирующем средстве.

В отсеке для овощей

Отсек для овощей – очень привлекательное место для плесени. Здесь влажно, не слишком холодно, а питательной среды хоть отбавляй – особенно, если забыть о переспевших плодах на неделю-две. Чтобы избежать появления плесени в холодильнике, раз в две недели просматривайте содержимое ящика и промывайте его теплым содовым раствором (1 ч. л. на стакан воды будет достаточно). А для уменьшения влаги и поддержания чистоты застелите дно ящика бумажными полотенцами.

В банках с крупами

Казалось бы, откуда взяться плесени в герметично закрытой банке? Риск действительно невелик – но только при условии, что в емкость не могла попасть даже капля воды. В противном случае все ваши запасы очень скоро покроются зеленоватым пушком. Чтобы избежать порчи, промывайте контейнеры для круп теплой водой с мылом или раствором уксуса и хорошо просушивайте их на воздухе, прежде чем поместить в них крупу.

На кухонных аксессуарах