Повышенная влажность на кухне создает благоприятные условия для появления и развития плесени. И даже если вам кажется, что на вашей кухне царит идеальная чистота, коварные грибки могут скрываться от вас в самых неожиданных местах, пишет novochag.ru.
Десять неожиданных мест на кухне, где может прятаться плесень
На кухонном фартуке
Признайтесь, вы ведь тоже не моете кухонный фартук каждый раз после приготовления пищи? И очень зря! Влага и частицы жира – это как раз то, что нужно грибкам для их дальнейшего роста. Если времени для тщательной уборки нет, хотя бы просто протрите фартук салфеткой, смоченной в любом моющем или дезинфицирующем средстве.
В отсеке для овощей
Отсек для овощей – очень привлекательное место для плесени. Здесь влажно, не слишком холодно, а питательной среды хоть отбавляй – особенно, если забыть о переспевших плодах на неделю-две. Чтобы избежать появления плесени в холодильнике, раз в две недели просматривайте содержимое ящика и промывайте его теплым содовым раствором (1 ч. л. на стакан воды будет достаточно). А для уменьшения влаги и поддержания чистоты застелите дно ящика бумажными полотенцами.
В банках с крупами
Казалось бы, откуда взяться плесени в герметично закрытой банке? Риск действительно невелик – но только при условии, что в емкость не могла попасть даже капля воды. В противном случае все ваши запасы очень скоро покроются зеленоватым пушком. Чтобы избежать порчи, промывайте контейнеры для круп теплой водой с мылом или раствором уксуса и хорошо просушивайте их на воздухе, прежде чем поместить в них крупу.
На кухонных аксессуарах
Лопатки и прочие кухонные принадлежности из силикона безопасны для посуды с деликатным покрытием и очень удобны в использовании. Материал легко и быстро очищается – но только на первый взгляд. Со временем на силиконе образуется тонкий липкий слой, на котором очень любят селиться бактерии и грибки.
Чтобы продлить срок службы кухонных аксессуаров, всегда счищайте с них даже мельчайшие остатки пищи с помощью жесткой поверхности губки. Мойте их в горячей воде со специальными средствами или в посудомоечной машине (если это возможно) и хорошо просушивайте на воздухе.
В микроволновке
Если вы считаете, что СВЧ-волны способны обезвредить бактерии или уничтожить плесень, вынуждены вас расстроить: они прекрасно себя чувствуют в камере печи. Чтобы продезинфицировать микроволновку, поставьте в нее стеклянную емкость с уксусом и включите прибор на 1-2 минуты. После этого откройте дверцу и дайте камере полностью просохнуть.
Совет: чтобы избежать появления плесени внутри микроволновой печи, каждый раз после разогревания или приготовления пищи оставляйте дверцу открытой на несколько минут.
В посудомоечной машине
В это сложно поверить, но в посудомоечных машинах действительно может появляться плесень – даже несмотря на то, что они ежедневно подвергаются воздействию пара и горячей воды. Чаще всего грибки прячутся в складках резиновых уплотнителей. Для профилактики плесени всегда оставляйте дверь открытой после окончания цикла. Камера должна хорошо просохнуть и проветриться естественным способом.
Под кухонной мойкой
Если заметить появление плесени на и в мойке еще возможно, то обнаружить ее на поверхностях, скрытых от глаз, сложнее. А ведь эти места чрезвычайно популярны у грибков – особенно, если у вас подтекает сифон или трубы. Чаще заглядывайте в шкаф под кухонной мойкой и проверяйте работу сантехники.
Во влажных полотенцах
Меняйте кухонные полотенца как можно чаще. Даже если они кажутся вам чистыми, из-за изобилия влаги в них быстро появляется плесень, которую вы потом переносите на руки и посуду.
Под холодильником
Как часто вы моете полы под холодильником? Уверены, это происходит очень редко. Именно по этой причине, а еще благодаря конденсату, который собирается при размораживании техники, для плесени места лучше не придумаешь. Чтобы вымыть полы под холодильником, не передвигая тяжелую технику, намотайте на тонкую линейку или черенок от швабры влажную тряпочку и протрите все доступные места. А для борьбы с плесенью используйте хлорсодержащие растворы или столовый уксус.
В кондиционере
Кондиционер на кухне может существенно облегчить жизнь хозяйке в жаркие летние дни – но и осложнить тоже, если использовать технику, в которой завелась плесень. Не пренебрегайте профессиональной чисткой кондиционеров, которую необходимо проводить как минимум раз в год. Иначе проблем со здоровьем не избежать!