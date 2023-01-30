Известная американская актриса умерла от рака в 45 лет

Энни Вершинг родилась 28 марта 1977 года в Сент-Луисе, штат Миссури. Ее карьера на телевидении началась в 2002 году. Актриса сыграла в сериалах «Звездный путь: Энтерпрайз» и «Хищные птицы».

В сентябре 2009 года Энни вышла замуж за актера и комика Стивена Фулла. Она родила троих сыновей. Старшему сейчас 12 лет, среднему – 9 лет, младшему – 4 года.