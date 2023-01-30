В воскресенье, 29 января, в США скончалась популярная актриса Энни Вершинг. Ей было 45 лет. Звезда сериалов «24 часа», «Касл», «Босх», «Вне времени», «Новичок» болела раком. Свой диагноз Энни узнала в 2020 году, но продолжала активно сниматься.
Известная американская актриса умерла от рака в 45 лет
Известная американская актриса умерла от рака в 45 лет
Энни Вершинг родилась 28 марта 1977 года в Сент-Луисе, штат Миссури. Ее карьера на телевидении началась в 2002 году. Актриса сыграла в сериалах «Звездный путь: Энтерпрайз» и «Хищные птицы».
После успешного дебюта Вершинг снималась ежегодно в двух-трех сериалах.
В сентябре 2009 года Энни вышла замуж за актера и комика Стивена Фулла. Она родила троих сыновей. Старшему сейчас 12 лет, среднему – 9 лет, младшему – 4 года.
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