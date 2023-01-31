«Это что, получается служить теперь должны все, в том числе и женщины непризывного возраста с российским гражданством?» - спрашивает читательница портала Limon.ee Ольга (имя изменено, настоящее редакции известно). По словам 31-летней таллиннки, в сложившейся ситуации она сначала даже не удивилась, но потом удивление сменилось страхом. «Я всю жизнь живу в Эстонии, родилась тоже здесь, кто знает, вдруг я тоже должна пойти в армию, чтобы защитить свою родину?!» - удивленно спрашивает читательница.
Гражданка России из Таллинна: утро было добрым, пока не призвали на медкомиссию в армию
Новая рабочая неделя началась для Ольги с эсэмэс от Департамента оборонных ресурсов Эстонии. Поскольку номер телефона она сменила уже несколько лет назад, о простой ошибке даже не подумала, ведь прошло столько времени, наверняка ее телефонный номер еще около шести месяцев до этого не принадлежал никому. «Не может же Департамент оборонных ресурсов Эстонии так ошибиться?» - говорит Ольга.
Номер, с которого пришло сообщение, действительно официальный, о чем свидетельствуют данные на государственном портале eesti.ee. Это контактный номер телефона Департамента оборонных ресурсов. Но если сообщение дошло совсем не до того адресата, означает ли это, что тот, кого на самом деле хотят видеть на медкомиссии, пока что и не знает об этом? И, возможно, не придет.
«Вы приглашены на медицинскую комиссию Департамента оборонных ресурсов Эстонии 06.02.2023 в 11:15. Более подробно на сайте: kaitsevaeteenistus.ee», - говорится в эсэмэс.
Ольга тут же зашла на сайт департамента и проверила, действительно ли ей нужно идти на медкомиссию 6 февраля. Как оказалось, она не является военнообязанной. Поэтому, скорее всего, разыскивают молодого человека, которому раньше принадлежал этот номер телефона, но он не сменил его в системе на сайте eesti.ee.
«В наш реестр включены только военнообязанные, согласно данным, у вас нет обязанности проходить военную службу и вы не изъявляли желания это сделать в прошлом. Но если ваше намерение служить в армии серьезное, вы находитесь в правильном месте. Вы можете сделать первый шаг на пути к службе в Силах обороны Эстонии здесь!» - такое сообщение увидела Ольга, пройдя по ссылке и авторизовавшись на сайте Департамента оборонных ресурсов.
Искали на самом деле не Ольгу
«Эсэмэс может прийти не тому человеку, если по какой-либо причине контактный номер, имеющийся у нас, неверен. В данном случае этот контактный номер одного из людей, которых мы пригласили на медицинскую комиссию, взятый из телефонной базы государственного портала eesti.ee. Скорее всего, человек, которого мы хотели пригласить на медкомиссию, недавно сменил свой номер или по какой-то причине ввел неправильный номер на государственном портале.
Это эсэмэс с напоминанием, которое мы отправляем, как правило, примерно за неделю до проведения медицинской комиссии. Это не является официальным приглашением. Официальное приглашение доставляется человеку другим способом. Сейчас мы знаем, что это неправильный номер, и в реестр военнослужащих внесена соответствующая запись», - говорит Сийм Саавик, специалист по коммуникациям Департамента оборонных ресурсов.