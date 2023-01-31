Гражданка России из Таллинна: утро было добрым, пока не призвали на медкомиссию в армию

Новая рабочая неделя началась для Ольги с эсэмэс от Департамента оборонных ресурсов Эстонии. Поскольку номер телефона она сменила уже несколько лет назад, о простой ошибке даже не подумала, ведь прошло столько времени, наверняка ее телефонный номер еще около шести месяцев до этого не принадлежал никому. «Не может же Департамент оборонных ресурсов Эстонии так ошибиться?» - говорит Ольга.

Номер, с которого пришло сообщение, действительно официальный, о чем свидетельствуют данные на государственном портале eesti.ee. Это контактный номер телефона Департамента оборонных ресурсов. Но если сообщение дошло совсем не до того адресата, означает ли это, что тот, кого на самом деле хотят видеть на медкомиссии, пока что и не знает об этом? И, возможно, не придет.

Такое сообщение получила в понедельник утром Ольга Фото: фото читателя

«Вы приглашены на медицинскую комиссию Департамента оборонных ресурсов Эстонии 06.02.2023 в 11:15. Более подробно на сайте: kaitsevaeteenistus.ee», - говорится в эсэмэс.

Ольга тут же зашла на сайт департамента и проверила, действительно ли ей нужно идти на медкомиссию 6 февраля. Как оказалось, она не является военнообязанной. Поэтому, скорее всего, разыскивают молодого человека, которому раньше принадлежал этот номер телефона, но он не сменил его в системе на сайте eesti.ee.

Фото: фото читателя