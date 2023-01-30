Однако вскоре заявили, что это была шутка и оригинальная шоколадка будет доступна только онлайн, пишет focus.ua.
Ritter Sport анонсировали новую шоколадку со вкусом хрустящих ножек сверчка
Известный немецкий производитель популярных шоколадок Ritter Sport напугал своих поклонников, заявив, что выпустит новую шоколадку под названием Ganze Grille (целый сверчок), в котором, кроме «вкуснейшего шоколада» можно будет найти «хрустящие ножки сверчка». Об этом пишет Szeretlek Magyarorszag.
И опубликовал фото упаковки новой шоколадки со сверчком. Поклонники марки разделились на два лагеря. Одни заявили, что не прочь попробовать сверчков, а другие были возмущены и заявили, что на такое они не подписывались.
Чтобы прояснить ситуацию, Ritter Sport также указал в комментарии, что продукт будет «доступен только в цифровом виде», как и все остальные их Kamucskies. И успокоили поклонников, сообщив, что никаких насекомых в их шоколадках не будет.
Скорей всего, это было сделано, чтобы привлечь внимание к новой веганской линии шоколада.
В новых шоколадках вместо обычного молока будет миндальное молоко, а также на 100% экологичное какао. Вкус будет дополнен жареным арахисом и соленой карамелью.