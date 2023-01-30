Какой муж по знаку Зодиака является самым лучшим

На самом деле всё предельно просто, потому что самыми лучшими дамы всегда называют тех, кто обладает наименьшим количеством недостатков. Сильные стороны тоже важны, но кому они нужны, если с вами жить просто невозможно.

12 место - Близнецы

Это муж, который как бы есть, но в то же время его как бы и нет. Причем нет его именно тогда, когда он очень нужен, а когда не нужен - вот он весь твой, дорогая. Со всеми сопутствующими радостями типа карточных долгов, пятидневного запоя и беременной любовницы. Он соскучился и пришел поесть. Кстати, не одолжишь денег? В общем, терпеть этот кошмар в качестве мужа можно только по трем причинам: 1) он - бог секса; 2) он необычайно умен и феерически остроумен; 3) он - бог секса. Да, он дважды бог!

11 место - Рыбы

Если муж-Рыбы чего-то хочет, надо это ему немедленно дать. А хочет он дикого, безудержного секса, борща, на ручки и к маме. Причем одновременно. Собственно, с Рыбой так и надо жить - быть ему заботливой мамочкой. Заботливой и строгой мамочкой, которая вовремя отшлепает этого паршивца, когда он опять начнет хныкать и топать ножками. С другой стороны, в мире нет мужей, которые были бы так преданы своим женам, как Рыбы. И захочешь выгнать его к чертям свинячьим - так фигушки.

10 место - Стрелец