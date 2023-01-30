Жена больного Брюса Уиллиса показала трогательные кадры с мужем

67-летний американский актер Брюс Уиллис, который страдает афазией, проводит свои дни в кругу любящей семьи, и его 44-летняя жена Эмма Хеминг показала своим подписчикам в Instagram, что по-прежнему любит своего супруга и заботится о нем. Женщина опубликовала в сторис две фотографии, на одной из которых в кадре Брюс гладит руку любимой в их доме в Лос-Анджелесе, а на втором снимке они позируют, стоя вместе и улыбаясь друг другу во время прогулки по лесу.

На снимке Брюс Уиллис нежно гладит руку своей жены Фото: Инстаграм

Накануне публикации снимков Эмма свозила 10-летнюю дочь Мэйбл на концерт Гарри Стайлза в Kia Forum в районе Инглвуд. Мать и ребенок весело подпевали и танцевали вместе с другими зрителями под зажигательные песни британского музыканта.

21 марта исполняется 14 лет с дня свадьбы Брюса и Эммы. Кроме Мэйбл, они также воспитывают 8-летнюю дочь Эвелин.

Брюс и Эмма гуляют по лесу Фото: Инстаграм

У Уиллиса есть три взрослые дочери от брака с Деми Мур – 34-летняя Румер, 31-летняя Скаут и 25-летняя Таллула. Недавно стало известно, что Румер вскоре родит первенца, сделав своих родителей дедушкой и бабушкой. И для Брюса, и для Деми это будет первый внук (или внучка).

Диагноз афазия Уиллису поставили в прошлом году. Расстройство неизлечимо и вызывается повреждением области мозга, которая контролирует выражение и понимание речи.

После вердикта врачей Брюс продал большинство своей элитной недвижимости, а также объявил о завершении актерской карьеры. Свои дни он проводит вдали от глаз СМИ, лишь изредка появляясь на прогулке с семьей или приятелями. По словам жены актера, она испытывает большое горе, наблюдая, как болезнь меняет ее мужа.