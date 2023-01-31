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ВИДЕО ⟩ Звезда таллиннского секс-дома о трудовых буднях и премиях: «Приходил Санта Клаус и подарил каждой по дилдо!»

Виктория Соломончук
, Журналист
Звезда таллиннского секс-дома о трудовых буднях и премиях: «Приходил Санта Клаус и подарил каждой по дилдо!»
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Татьяна, начинающая вебкам-модель.
Татьяна, начинающая вебкам-модель. Фото: Limon

После нашумевшей статьи об открывшейся в Эстонии масштабной круглосуточной webсam-студии, у портала Limon появилась возможность лично пообщаться с начинающей вебкам-моделью. Что подтолкнуло девушку к такой работе? Довольна ли она своим заработком? Как относятся к ее деятельности родители? На эти и многие другие вопросы модель Татьяна откровенно ответила специально для Limon.ee

«Сейчас в этот проект просто так не попасть – уже очень много желающих в листе ожидания, но мест для ночевки нет, – начала свой рассказ Татьяна, с которой мы после видеоинтервью уселись в переговорной Postimees за чашечкой кофе. – Если раньше приглашали девочек на пятничные вечеринки для массовки, то сейчас уже не приглашают, нет такой надобности».

«Эта работа гораздо лучше, чем, например, стриптиз или консумация – нет мужчин в непосредственной близости, нет контактов, ты не должна работать всю ночь, – продолжает Таня, углубляясь в тему. – Ты просто тусишь, общаешься, дурачишься, и вокруг тебя только девчонки. Нет мужчин».

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