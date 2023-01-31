ВИДЕО ⟩ Звезда таллиннского секс-дома о трудовых буднях и премиях: «Приходил Санта Клаус и подарил каждой по дилдо!»

«Сейчас в этот проект просто так не попасть – уже очень много желающих в листе ожидания, но мест для ночевки нет, – начала свой рассказ Татьяна, с которой мы после видеоинтервью уселись в переговорной Postimees за чашечкой кофе. – Если раньше приглашали девочек на пятничные вечеринки для массовки, то сейчас уже не приглашают, нет такой надобности».