Карл никогда не отличался «рафинированным» мнением. Если он хотел что-то сказать, то говорил, как есть, часто не думая о последствиях. Было ли это не всегда простительно? Было, конечно. Но осталась ли в его колких словах доля истины, которая заставляет задуматься? Безусловно! –
Если у тебя есть эта одежда – ты потеряла контроль над жизнью: хлесткая цитата Лагерфельда вскрывает всю правду
Лагерфельда не просто так называли «кайзером Карлом» или «модным кайзером» — титул даже не полностью описывал степень его влияния на фэшн-индустрию. Легендарный дизайнер никогда не был удовлетворен собой (как, пожалуй, и все перфекционисты), был строг к себе и к своему стилю. И к другим людям, которым нередко доставалась от Лагерфельда «пара ласковых».
Кутюрье резко выступал в защиту моделей на подиуме, призывая всех, кто критикует их параметры, «посмотреть на себя». А еще жестко высказывался о нежелании работать над собственной внешностью, даже предлагал покупать одежду на размер меньше — специально! Спорить не будем, заявления Карла в большинстве своем были мегапровокационными, но не лишенными смысла. Как, например, его рассуждение о... спортивных брюках.
«Спортивные штаны - это символ поражения, - считал Карл. - Вы потеряли контроль над своей жизнью и поэтому купили себе спортивные штаны».
Что сказать? Жестко! Учитывая, что у каждой первой девушки в гардеробе эти самые спортивные брюки имеются, и носим мы их (что уж греха таить) не только на тренировки. На «пробежку» до магазина утром или на «спринт» до работы, когда настроения наряжаться совсем нет. К тому же, спортивные элементы давно и прочно закрепились в массовой моде, так что игнорировать их в повседневных образах смысла просто нет.
Белла Хадид носит высокие спортивные носки и мини-юбки, Хейли Бибер миксует спортивные брюки с ультракороткими топами и выглядит превосходно, и не так, будто потеряла контроль над жизнью. Но Карл, естественно, говорил не о тех случаях, когда трендсеттеры сочиняют интересные комбо и блистают на стритстайлах — а о моментах, когда спортивные брюки достаются из шкафа, потому что на подбор интересного аутфита нет никакой мотивации.
А вот эту небрежность к собственному образу дизайнер как раз и осуждал. Одно дело - переодеться в комфортный костюм, чтобы пережить пару сложных дней на работе, к примеру. Другое - раз за разом, день за днем, неделя за неделей доставать с полки одни и те же «треники», совершенно не желая подчеркнуть внешность, увидеть в ней изюминку, да просто побаловать себя вниманием.
Да и дело не только в спортивных брюках: в любой другой «расслабляющей» одежде, которая отбивает желание экспериментировать. Если ты четвертый раз за неделю надеваешь одни и те же джинсы и рубашку, то это как раз повод задуматься о лагерфельдовских «трениках»: может, пора что-то изменить?