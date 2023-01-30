Если у тебя есть эта одежда – ты потеряла контроль над жизнью: хлесткая цитата Лагерфельда вскрывает всю правду

Лагерфельда не просто так называли «кайзером Карлом» или «модным кайзером» — титул даже не полностью описывал степень его влияния на фэшн-индустрию. Легендарный дизайнер никогда не был удовлетворен собой (как, пожалуй, и все перфекционисты), был строг к себе и к своему стилю. И к другим людям, которым нередко доставалась от Лагерфельда «пара ласковых».

Кутюрье резко выступал в защиту моделей на подиуме, призывая всех, кто критикует их параметры, «посмотреть на себя». А еще жестко высказывался о нежелании работать над собственной внешностью, даже предлагал покупать одежду на размер меньше — специально! Спорить не будем, заявления Карла в большинстве своем были мегапровокационными, но не лишенными смысла. Как, например, его рассуждение о... спортивных брюках.

«Спортивные штаны - это символ поражения, - считал Карл. - Вы потеряли контроль над своей жизнью и поэтому купили себе спортивные штаны».

Что сказать? Жестко! Учитывая, что у каждой первой девушки в гардеробе эти самые спортивные брюки имеются, и носим мы их (что уж греха таить) не только на тренировки. На «пробежку» до магазина утром или на «спринт» до работы, когда настроения наряжаться совсем нет. К тому же, спортивные элементы давно и прочно закрепились в массовой моде, так что игнорировать их в повседневных образах смысла просто нет.