ЖИВЕМ КАК В СКАЗКЕ ⟩ Эстония признана одной из самых свободных стран в мире

В Индексе человеческой свободы 2022 Института Катона, который охватывает 165 юрисдикций за 2020 год, последний год, по которому получены достаточные данные, Эстония имеет очень высокие показатели по всем категориям. Оценка личной свободы составляет 9,28 из 10; оценка экономической свободы - 7,95 из 10; оценка свободы человека - 8,73 из 10. В целом, Эстония поднялась на два места по сравнению с предыдущим индексом, составленным за 2019-2020 годы, пишет EstonianWorld.

Кроме того, в Восточной Европе Эстония считается самой свободной страной - следующей в географической категории Восточной Европы является Латвия, которая занимает 15 место, Литва - 17 место, а Чехия - 18 место.

Страны, считающиеся более свободными, чем Эстония, - это Швейцария и Новая Зеландия в Индексе человеческой свободы 2022. После Эстонии следуют Дания, Ирландия, Швеция, Исландия, Финляндия, Нидерланды и Люксембург.

Индекс свободы человека 2022 Фото: Скриншот с сайта estonianworld.com

За время пандемии ситуация со свободой в разных странах ухудшилась

Эстония также значительно опережает Германию (18-е место, вместе с Чешской Республикой), Великобританию (20-е место) и США (23-е место).

В нижней части индекса - наименее свободные страны мира - находятся Сирия, Йемен, Венесуэла, Иран и Египет. Россия занимает 119-е место среди 165 оцениваемых юрисдикций.