Согласно Индексу свободы человека 2022, составленному Институтом Катона, американским либертарианским аналитическим центром, Эстония является одной из самых свободных стран в мире, занимая третье место среди 165 юрисдикций.
ЖИВЕМ КАК В СКАЗКЕ ⟩ Эстония признана одной из самых свободных стран в мире
В Индексе человеческой свободы 2022 Института Катона, который охватывает 165 юрисдикций за 2020 год, последний год, по которому получены достаточные данные, Эстония имеет очень высокие показатели по всем категориям. Оценка личной свободы составляет 9,28 из 10; оценка экономической свободы - 7,95 из 10; оценка свободы человека - 8,73 из 10. В целом, Эстония поднялась на два места по сравнению с предыдущим индексом, составленным за 2019-2020 годы, пишет EstonianWorld.
Кроме того, в Восточной Европе Эстония считается самой свободной страной - следующей в географической категории Восточной Европы является Латвия, которая занимает 15 место, Литва - 17 место, а Чехия - 18 место.
Страны, считающиеся более свободными, чем Эстония, - это Швейцария и Новая Зеландия в Индексе человеческой свободы 2022. После Эстонии следуют Дания, Ирландия, Швеция, Исландия, Финляндия, Нидерланды и Люксембург.
За время пандемии ситуация со свободой в разных странах ухудшилась
Эстония также значительно опережает Германию (18-е место, вместе с Чешской Республикой), Великобританию (20-е место) и США (23-е место).
В нижней части индекса - наименее свободные страны мира - находятся Сирия, Йемен, Венесуэла, Иран и Египет. Россия занимает 119-е место среди 165 оцениваемых юрисдикций.
Индекс свободы человека представляет собой широкую меру человеческой свободы, понимаемой как отсутствие принудительных ограничений. «Этот восьмой ежегодный индекс использует 83 отдельных показателя личной и экономической свободы в следующих областях: верховенство закона, безопасность и охрана, передвижение, религия, ассоциация, собрания и гражданское общество, выражение мнений и информация, отношения, количество членов правительства, правовая система и права собственности, надежность валюты, свобода международной торговли, регулирование».
«Свобода человека сильно ухудшилась за время пандемии коронавируса. Значительное снижение верховенства закона, свободы передвижения, выражения мнений, ассоциации и собраний, и свободы торговли», - говорится в резюме индекса, подготовленном институтом Катона.
Неравномерное распределение свободы
«По шкале от 0 до 10, где 10 означает больше свободы, средний рейтинг свободы человека для 165 юрисдикций снизился с 7,03 в 2019 году до 6,81 в 2020 году. Исходя из этого, 94,3 процента населения мира столкнулись с падением уровня свободы человека с 2019 по 2020 год, при этом гораздо больше юрисдикций снизили (148), чем повысили (16) свой рейтинг, а одна осталась без изменений».
Согласно индексу, данные показывают, что в мире существует неравномерное распределение свободы: только 13,4 процента населения планеты живут в верхнем квартиле юрисдикций в Индексе свободы человека, а 39,9 процента - в нижнем квартиле.
Институт Катона - американский либертарианский аналитический центр со штаб-квартирой в Вашингтоне, округ Колумбия. Он был основан в 1974 году, чтобы сосредоточиться на общественной пропаганде, воздействии на СМИ и влиянии на общество.