«Мирные украинцы гибнут в собственных квартирах от рук путинской армии»: певица Монеточка не сдержала эмоций

«Но волна праведного хейта догнала меня только в последнюю неделю, началась резко и как-то «искусственно», ровно за два дня до иноагентства – здесь и одновременные высказывания сразу нескольких высказывателей, и куча статей в Z-пабликах, которые раньше почти на меня не обращали внимания, и сюжеты на ТВ, и надписи на двери моей квартиры, – пишет Монеточка. – Кажется, в истории кто-то уже оставлял позорные метки на дверях домов чужаков, не помните, кто это был?»

«Я вам все равно не поверю. Ни один из моих близких друзей – коллег по цеху не отвернулся от меня, я чувствую столько поддержки, сколько никогда не чувствовала раньше… А еще из нашего с Иваном благотворительного сбора на гуманитарную помощь украинцам, более ста тысяч евро пришло от наших слушателей именно из россии. Но что порадовало меня – мне наконец-то стало по-настоящему все равно на эти выходки. Первая секунда – сердце уходит в пятки, как кипятком облили. Но тут же вспоминаешь, как пережила 10 месяцев, ради чего это все делала и говорила. Я честная, со мной моя совесть, уважение тех, кого я сама уважаю, любовь тех, кого я люблю сама. И да, это того стоит. Никаких альтернативных вселенных с их вечными „если бы», никаких перемоток на восемь лет… сейчас мы здесь. И здесь мирные украинцы гибнут в собственных квартирах от рук путинской армии».