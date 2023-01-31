Гороскоп на 31 января 2023 года для всех знаков Зодиака

Люди, у которых есть в жизни большая цель, будут стремиться к ней особенно сильно, считая, что для ее достижения все средства хороши. Остальные же просто будут испытывать повышенную потребность в самореализации и признании окружающих.

Овен

Тяга Овна к общению может принимать форму крайностей, выражаясь в повышенной говорливости и стремлении находиться в центре событий. Страшнее обычного голода для Овна может стать голод информационный! Со всеми, кто находится с ним рядом, Овен способен подробно поделиться своими мыслями на любую тему- о работе, о жизни, о любви. Только не стоит вступать с ним в спор: Овен может принять любое возражение чересчур близко к сердцу.

Телец

Телец может демонстрировать упрямство: его практически невозможно сбить с толку или переубедить. Останавливать его также бессмысленно, как движущийся напролом танк! Впрочем, в этом есть и свои плюсы: с толком применив свое упорство, Телец способен горы свернуть. Гораздо хуже, если Телец разменяет свои могучие силы на пустячные вопросы или начнет воротить все, что ему в голову взбредет. Последствия его импульсивных поступков могут оказаться разрушительнее цунами.

Близнецы