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Гороскоп на 31 января 2023 года для всех знаков Зодиака

Limon.ee
Гороскоп на 31 января 2023 года для всех знаков Зодиака
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Зима. Иллюстративное фото
Зима. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В гороскопе тон будут задавать честолюбивые устремления. Не удивляйтесь, если кто-то из ваших знакомых захочет прыгнуть выше головы, добиться прорыва в какой-то области или даже самоутвердиться за чужой счет. Такой уж это день.

Люди, у которых есть в жизни большая цель, будут стремиться к ней особенно сильно, считая, что для ее достижения все средства хороши. Остальные же просто будут испытывать повышенную потребность в самореализации и признании окружающих.

Овен

Тяга Овна к общению может принимать форму крайностей, выражаясь в повышенной говорливости и стремлении находиться в центре событий. Страшнее обычного голода для Овна может стать голод информационный! Со всеми, кто находится с ним рядом, Овен способен подробно поделиться своими мыслями на любую тему- о работе, о жизни, о любви. Только не стоит вступать с ним в спор: Овен может принять любое возражение чересчур близко к сердцу.

Телец

Телец может демонстрировать упрямство: его практически невозможно сбить с толку или переубедить. Останавливать его также бессмысленно, как движущийся напролом танк! Впрочем, в этом есть и свои плюсы: с толком применив свое упорство, Телец способен горы свернуть. Гораздо хуже, если Телец разменяет свои могучие силы на пустячные вопросы или начнет воротить все, что ему в голову взбредет. Последствия его импульсивных поступков могут оказаться разрушительнее цунами.

Близнецы

Близнецы способны демонстрировать две противоположные тенденции: либо изворотливость и настырность в достижении целей, либо фатализм во всем, за что бы они ни взялись, действуя под девизом «чему быть, того не миновать». Есть вероятность того, что в каких-то делах Близнецы могут неоправданно понадеяться на удачу, а она подведет их в самый неподходящий момент. Чтобы этого не произошло, Близнецам надо, перефразируя поговорку, на судьбу надеяться, но и самим не плошать. Если они будут добросовестно выполнять все, что от них зависит, то и удача не заставит себя долго ждать.

Рак

Звезды предвещают Раку хороший спокойный день, но только в том случае, если он проявит дипломатичную гибкость и не станет вступать в спор с окружающими. Возможно, какой-то человек не оправдает его ожиданий, или же события будут развиваться не так, как хотелось бы. Звезды гороскопа советуют Раку поменьше рефлексировать и не зацикливаться на том, что ему не по нраву. Скорее всего, его ожидания просто слишком завышены. Не зря говорят, что поиски счастья - это главный источник несчастья. Снизив планку своих требований к жизни, Рак почувствует себя намного счастливее.

Лев

Гороскоп Льва благоприятен во всем, что касается любви, родственных и дружеских уз, а также любых других отношений! Удача ждет его там, где Лев может на кого-то положиться: в кругу друзей и родных, надежных партнеров по бизнесу, в обществе любимого человека. Кроме того, день склоняет Льва к тому, чтобы активно заводить новые контакты. Успешными окажутся переговоры, подписание договоров, рабочие и личные знакомства. Ну а у одинокого Льва есть шанс встретить воплощение своих романтических фантазий.

Дева

Звезды гороскопа предвещают Деве день, благоприятный для запуска новых проектов. Эти дела будут продвигаться легко и практически обречены на успех. В бизнесе, в карьере, в любви Дева может смело совершить шаг, на который, возможно, давно не могла решиться. Попросить руки и сердца, поговорить о прибавке к зарплате, начать поиски новой работы, затеять ремонт - любое судьбоносное дело в руках Девы будет спориться и со временем принесет свои плоды. Так стоит ли откладывать его в долгий ящик?

Весы

Весы могут почувствовать желание поделиться с кем-нибудь своим опытом, знаниями или и вовсе взять кого-то под свое крыло. День наделяет их душевной щедростью, а также желанием побыть для кого-то мудрым наставником или как минимум жилеткой для слез. Если же на глазах Весов будет вершиться несправедливость, они готовы ринуться в бой, встав на защиту слабого. Звезды гороскопа предупреждают Весы о том, что справедливость - это хорошо, но главное - не дать «слабым и притесняемым» потихоньку сесть себе на шею.

Скорпион

У Скорпиона есть все шансы оказаться на коне. Обстоятельства обещают складываться в его пользу, и не исключено, что в каком-то проекте его ждет заслуженный успех и признание окружающих. День отлично подходит для завершения любых ранее начатых дел, причем чем значительнее и глобальнее эти дела, тем лучше. Звезды гороскопа дарят Скорпиону энергичность, пробивные способности, удачливость и веру в свои силы. С таким арсеналом он может только побеждать.

Стрелец

Звезды гороскопа предвещают Стрельцу день, когда от его слов, поступков, чувств и даже мыслей многое будет зависеть. Возможно, Стрельцу придется принять какое-то решение, и от того, каким оно окажется, будет зависеть многое в его судьбе. Впрочем, даже незначительные поступки способны сыграть в жизни Стрельца немалую роль. Так что ему необходимо следить за тем, что он говорит и делает: хорошие мысли и добрые дела обязательно к нему вернутся.

Козерог

В общении с людьми у Козерога возможны любые крайности! Он способен легче обычного поддаваться чужому давлению и идти на уступки, которые не выгодны ему. Или же наоборот, может сам давить на людей, которые находятся рядом. Так или иначе, отношения Козерога с окружающими идеальными не назовешь. Чтобы это не стало поводом для конфликтов, Козерогу стоит поискать в общении золотую середину.

Водолей

День, который подарит Водолею заряд бодрости, солнечной энергии и позитива. Водолею достаточно взяться за дела, чтобы заметить, что они продвигаются будто бы шутя. Окружающие будут тянуться к нему, судьба - подбрасывать приятные сюрпризы. Удачные покупки, хорошие новости, заманчивые предложения, общение с приятными людьми, романтические встречи - все это и многое другое может ожидать Водолея в полном соответствии с поговоркой: «Успех приходит не к тому, кто рано встает, а к тому, кто просыпается в хорошем настроении».

Рыбы

Звезды гороскопа советуют Рыбам посвятить день своей семье и друзьям, ведь именно они - главная ценность в жизни. День не склоняет их к успехам в бизнесе, работе или учебе, зато с близкими людьми они смогут в полной мере проявить себя! Открытое общение, дружеская поддержка, разговоры по душам принесут Рыбам умиротворение и осознание того, что жизнь прекрасна. Ну а если Рыбы одиноки, у них есть хороший шанс познакомиться с родственной душой, обещает 1001goroskop.ru.

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