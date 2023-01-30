«На данный момент мы знаем, что самый большой ущерб – это разбитые окна. Что искали – непонятно. Может быть, наличные?» – обсуждают жители Вильянди две кражы со взломом в Пеэтримыйза в Вильянди. Департамент полиции и погранохраны в данный момент выясняет причиненный ущерб, также следствие установит, кто совершил преступление, пишет Elu24.
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«В одном доме была сломана балконная дверь, в другом – кухонное окно»: жители Вильянди напуганы воровством
«В одном доме была сломана балконная дверь, в другом – кухонное окно»: жители Вильянди напуганы воровством
В соцсетях снова распространяется информация о том, что по Вильянди бродят незваные гости. «Видимо, сезон взлома домов начался. В четверг, 26 января, около полчетвертого утра воры забрались в дома на улице Ыунаайя в Пеэтримыйза», – предупредила Ану в группе жителей Вильянди на Facebook. По ее словам, при этом в одном доме была выбита балконная дверь, в другом – кухонное окно.
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