«В одном доме была сломана балконная дверь, в другом – кухонное окно»: жители Вильянди напуганы воровством

В соцсетях снова распространяется информация о том, что по Вильянди бродят незваные гости. «Видимо, сезон взлома домов начался. В четверг, 26 января, около полчетвертого утра воры забрались в дома на улице Ыунаайя в Пеэтримыйза», – предупредила Ану в группе жителей Вильянди на Facebook. По ее словам, при этом в одном доме была выбита балконная дверь, в другом – кухонное окно.

В сотрудничестве с соседями с помощью камер видеонаблюдения было установлено, что злоумышленников было как минимум двое, а их автомобиль был темного цвета. «Чтобы предотвратить кражи в будущем, проверьте системы безопасности своих домов и будьте внимательны, когда рядом с домом появляются незнакомцы», – посоветовала она всем держать ухо востро и добавила, что расследование уже начато.