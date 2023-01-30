У Тельцов – обман, у Козерогов – испытания: гороскоп от Павла Глобы на неделю с 30 января по 5 февраля 2023 года

Рак (22 июня - 22 июля)

Астролог советует Ракам избегать шумных мест и сосредоточиться на поиске точек баланса внутри себя. Если будете волноваться и спешить, есть риск сделать неправильный выбор, совершить деструктивный поступок. И напротив, основательный подход сможет укрепить ваш авторитет в глазах окружающих.

Лев (23 июля - 22 августа)

С понедельника вам лучше не браться за гору дел, а начать с релакса и планирования. Открытый диалог может решить многие проблемы, которые угрожали тупиком. На любовном фронте у одиноких Львов вскоре произойдут приятные перемены. А если вы уже состоите в паре, вам гарантированы положительные эмоции от совместного времяпрепровождения.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Нотка хаоса всегда будоражит Дев и не очень приятно щекочет им нервы. Но с 30 января по 5 февраля этого, увы, не избежать. Не все в вашей жизни будет поддаваться контролю, но вы вольны взять ответственность за свое здоровье, бросив вредные привычки. В конце недели лучше отменить встречи, на которые вы не желаете идти, чтобы не расходовать силы, которых и так сейчас немного.

Весы (23 сентября - 22 октября)