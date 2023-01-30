Вся неделя с 30 января по 5 февраля пройдет в преддверии полнолуния, и когда оно наступит, могут произойти многие метаморфозы, пишет rsute.ru.
У Тельцов – обман, у Козерогов – испытания: гороскоп от Павла Глобы на неделю с 30 января по 5 февраля 2023 года
Удастся наладить личную жизнь, решить старые проблемы и достичь трудовых успехов. Энергии на это будет предостаточно. Кроме того, полнолуние во Льве, которое будет 5 февраля, позволит улучшить сферу отношений и социальной адаптации. Что конкретно ждет каждый знак, читайте в гороскопе от Павла Глобы.
Овен (21 марта - 19 апреля)
Какие бы события не происходили, вы должны быть уверены, что вам все под силу, что вы сможете преодолеть любые препятствия. Не сомневайтесь в выбранном пути и своей собственной силе. Есть вероятность совершения важного и смелого поступка благодаря воздействию Луны. Можно планировать свидания и непродолжительные поездки.
Телец (20 апреля - 20 мая)
Начало недели нужно провести максимально спокойно, и если вдруг родным понадобится ваша помощь, чтобы вы могли ее оказать и принять любое решение хладнокровно и с ясной головой. В любовной сфере есть вероятность обмана, если вы знаете партнера совсем недавно. Зато в делах Тельцы могут показать себя настоящими профи. На выходных зарядиться позитивом поможет любимое хобби.
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Близнецам тоже предстоит активизировать свой альтруизм и самообладание. Если это получается плохо, займитесь техниками по самоконтролю. Очень хорошо начать следить за своим дыханием. Работать сейчас рекомендуется на перспективу. Можно поговорить с начальством о дальнейших шагах и о вашей личной пользе для общего дела. Но остерегайтесь истощить себя физически и психически.
Рак (22 июня - 22 июля)
Астролог советует Ракам избегать шумных мест и сосредоточиться на поиске точек баланса внутри себя. Если будете волноваться и спешить, есть риск сделать неправильный выбор, совершить деструктивный поступок. И напротив, основательный подход сможет укрепить ваш авторитет в глазах окружающих.
Лев (23 июля - 22 августа)
С понедельника вам лучше не браться за гору дел, а начать с релакса и планирования. Открытый диалог может решить многие проблемы, которые угрожали тупиком. На любовном фронте у одиноких Львов вскоре произойдут приятные перемены. А если вы уже состоите в паре, вам гарантированы положительные эмоции от совместного времяпрепровождения.
Дева (23 августа - 22 сентября)
Нотка хаоса всегда будоражит Дев и не очень приятно щекочет им нервы. Но с 30 января по 5 февраля этого, увы, не избежать. Не все в вашей жизни будет поддаваться контролю, но вы вольны взять ответственность за свое здоровье, бросив вредные привычки. В конце недели лучше отменить встречи, на которые вы не желаете идти, чтобы не расходовать силы, которых и так сейчас немного.
Весы (23 сентября - 22 октября)
Запомните: на этой неделе вас спасет компромисс, и не единожды. Добиваться своего любым путем не всегда хорошо и выгодно. Порой, уступая, вы на самом деле выигрываете. Мудрый подход пригодится и семейным Весам. Если партнер запутался, вы станете ему надежной опорой и советчиком. Избегайте сиюминутных бонусов, какими бы соблазнительными они не казались.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)
Скорпионам в середине недели будет везти: их ждут романтические встречи и новые знакомства. Ваш цветущий внешний вид привлекает не только потенциальных партнеров, но и людей вообще, особенно с пониженным уровнем энергии. Остерегайтесь быть донором для них, чтобы не истощить собственные запасы. А направить жизненные силы в нужное русло помогут занятия спортом, творчеством и просто активная трудовая деятельность.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
С 30 января по 6 февраля есть смысл пересмотреть свой рабочий график, чтобы убрать часть нагрузок и выделить время для отдыха каждый день. Физическими нагрузками нужно заниматься с осторожностью, чтобы не нагружать сердечно-сосудистую систему. Как альтернатива - поход по магазинам в поисках нового аксессуара, который подчеркнет вашу индивидуальность.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Вас ожидает много дел, что станет настоящим испытанием на прочность. Занимаясь простыми текущими задачами, можно успеть гораздо больше, чем если будете стремиться к амбициозным целям. Полнолуние - не ваше время для романтических свиданий. Оставьте все, как есть, хотя бы пока велико влияние ночного светила.
Водолей (20 января - 18 февраля)
Несмотря на желание Водолеев временно отключить все связи, замыкаться в себе не рекомендуется. Друзья станут надежной опорой в моменты, когда ничего не радует. Пора остановиться и почувствовать себя в моменте. Вас ждут яркие открытия, но они потребуют пристального внимания.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)
Рабочие неурядицы с лихвой восполнятся приподнятым настроением, потому ничего плохого с вами точно не произойдет. Вы удивите возлюбленного своими свежими идеями и смелыми взглядами. А одинокие Рыбы сумеют привлечь того, о ком давно мечтали. Также им поступят предложения о работе. Но спешить нельзя: не все они столь прозрачны, какими кажутся на первый взгляд.