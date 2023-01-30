Стала известна судьба пропавшего в Таиланде жителя Вильянди

36-летний Хейно Ляэн из Вильянди прилетел в Паттайю, Таиланд, в январе, и его родственники не могли выйти с ним на связь с 24 января.

В пятницу, 27 января, сестра Хейно Эрет обратилась за помощью ко всем соотечественникам в социальных сетях. «Последнее известное местонахождение – отель SN Connx Pattaya, откуда он должен был отправиться на Самуи 24 января, но не попал туда», – написала она.

Утром 30 января Эрет подтвердила, что новой информации пока нет. «Мы связались и с местной полицией, и с туристической полицией, проверили больницы и отели, но пока нет ни одной зацепки».

Руководитель отделения полиции Вильянди Маргус Сассь также сообщил, что эстонская полиция поддерживает связь с Интерполом. «В том числе мы попросили проверить всевозможные базы данных в аэропортах, больницах, следственных изоляторах и других местах, чтобы выяснить, нет ли там какой-нибудь информации о местонахождении мужчины или маршруте его передвижения. Кроме того, сегодня мы встретились с его родственниками в Эстонии, чтобы получить дополнительную информацию и тем самым, по возможности, внести свой вклад в расследование», – добавил Сасс.

Буквально через несколько минут пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк объявила, что Хейно найден живым и здоровым. «На данный момент он в безопасности в Таиланде с местными правоохранителями», – сказала Вирк.