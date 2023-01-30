«Я всегда буду любить Памелу», - заявил бывший муж.
БЕРЕМ ПРИМЕР! ⟩ Памела Андерсон получит 10 миллионов долларов от экс-супруга: они были в браке несколько дней
77-летний кинопродюсер Джон Питерс, бывший супруг Памелы Андерсон, рассказал в беседе с Variety, что оставит актрисе наследство в 10 миллионов долларов, пишет pravilamag.ru.
В 1989 году у Питерса и Андерсон был короткий роман. Спустя годы они возобновили отношения и сыграли тайную свадьбу в 2020 году, перед началом пандемии, но спустя 12 дней расстались. При этом пара даже не успела официально зарегистрировать сам брак. В том же 2020 году Питерс обручился с актрисой с Джулией Бернхайм, а Памела - со своим телохранителем Дэном Хейхерстом.
«Я всегда буду любить Памелу, она навсегда в моем сердце. На самом деле в моем завещании я оставил ей 10 миллионов долларов. И она даже не знает этого. Никто не знает. Я говорю об этом впервые. Наверное, мне не стоило этого говорить. Но эти деньги для нее, нужны они ей или нет», - приводит издание слова продюсера.
Актриса еще не прокомментировала новость, но, как отмечает Variety, о Питерсе она отзывается с теплотой. «Он великолепен и оказал огромное влияние на мою жизнь. Я люблю его до смерти», - ранее сказала Андерсон.